中信國際電訊CPC持續實現數碼轉型創新 引領客戶邁向智能營運旅程

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|CITIC Telecom CPC
|Mar 3, 2023, 16:09 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC推出專用安全網關提升企業營運效率及用戶體驗
|Jan 19, 2023, 16:41 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC 2023年喜迎多個國際大獎及認證
|Dec 19, 2022, 15:27 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC 榮獲兩項2022年度亞洲通訊大獎
|Dec 9, 2022, 16:40 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC為信息安全注入更強動力
|Oct 19, 2022, 17:01 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC榮獲權威獎項「IDC未來企業大獎 2022 — 營運模式創新獎」
|Sept 19, 2022, 19:11 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC領先業界，榮獲系列「SD-WAN Ready 1.0 及2.0」權威證書
|Aug 1, 2022, 18:55 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC加速全球發展步伐 佈置全新塔林及紐約SmartCLOUD™ 雲服務中心
|July 18, 2022, 16:01 HKT/SGT
|憑藉智能創新優勢於上半年榮獲多個重要獎項 中信國際電訊CPC盡顯專業人才、創新產品及全球化實力
|May 16, 2022, 14:31 HKT/SGT
|中信國際電訊 CPC 推出SmartCLOUD™ Container容器服務 協助企業利用先進容器化技術加快部署業務應用程式 精簡流程、提升營運效率
|Mar 29, 2022, 18:20 HKT/SGT
|Green Radar 與中信國際電訊 CPC 宣佈成為戰略合作夥伴 為各企業提供安全的混合工作環境
|Mar 29, 2022, 14:41 HKT/SGT
|Green Radar 與中信國際電訊 CPC 宣佈成為戰略合作夥伴 為各企業提供安全的混合工作環境
|Mar 2, 2022, 15:18 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC全力支援香港抗疫 為企業免費提供「雲‧網‧安」抗疫三保 保障企業業務安全運作
|Jan 31, 2022, 13:30 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC宣佈委任新行政總裁
|Jan 17, 2022, 15:54 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC的數據科學與創新團隊榮獲第五屆全國工業互聯網數據創新應用大賽 「物料需求預測」競賽第一名
|Dec 9, 2021, 16:03 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC憑藉智能創新勇奪三項業界大獎 透過ICT-MiiND策略 賦能企業創新發展
|Nov 17, 2021, 19:41 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC與應科院合作邁進新階段，攜手研發擴增實境融合人工智能技術項目，為企業帶來創新營運模式
|Oct 26, 2021, 17:49 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC成為Check Point首個大中華區託管服務合作夥伴 推出全新TrustCSI™ EDR服務 提供端點偵測及回應解決方案
|Sept 30, 2021, 11:23 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC夥拍Zscaler推出雲端原生TrueCONNECT(TM) SASE安全存取服務邊緣解決方案，為持續擴展的SD-WAN邊緣服務提供全面保障
|Aug 20, 2021, 17:57 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC榮膺Frost & Sullivan 2021 最佳實踐獎 (Best Practices Award)
|June 9, 2021, 12:56 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC嬴得2021年度數據雲全球大獎 (Datacloud Global Awards)
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