「港股數字貨運第一股」維天運通今日上市，持續推動行業數字化升級

香港, 2023年3月9日 - (亞太商訊) - 3月9日,中國最大的數字貨運平台之一的運營商合肥維天運通信息科技股份有限公司(「維天運通」,2482.HK)在聯交所主板正式挂牌上市,發行價為每股2.9港元,全球募資總額約1.25億港元。作為港股兔年首支新股,維天運通香港公開發售錄得超額認購22.09倍。

維天運通執行董事兼董事長馮雷先生(左)於合肥主會場鳴鑼開市

維天運通執行董事兼首席執行官杜兵先生(左五)及維天運通執行董事兼首席財務官王瑤女士(右三)於香港交易所現場敲鑼

深耕市場21年 港股「數字貨運第一股」成功闖關

維天運通前身於2002年在北京成立,致力於通過創新的技術應用和服務模式打造良性物流生態圈,讓貨運人行之有道、取之有道,推動數字貨運生態的可持續生長與繁榮。



2022年前三季度,於維天運通數字貨運平台上完成交易的結算運費總額(包含增值稅)(簡稱線上GTV)達到人民幣273億元。公司為超過11,600名托運方及270萬名貨車司機提供服務,托運訂單完成量超過3620萬份,是中國最大的貨運平台之一。除去數字貨運平台,2014年推出的卡友地帶(即「線上+線下」的貨車司機社區)有超過310萬名注註冊用戶,積累了龐大且忠實的貨車司機用戶群體。兩者相輔相成,提供了高效的補充運力資源。



中國雖有全球最大的貨運市場,但仍舊面臨運轉效率較低和道路運輸托運方與貨車司機之間缺乏信任等長期存在的問題。維天運通始終致力於利用互聯網技術和數字化手段提升中國道路貨運行業的運轉效率,並基於其對技術發展趨勢的洞察來引領行業數字化變革。



推動貨運行業數字化 助力行業良性生態圈

業內人士認為,作為中國第一批探索物流數字化的企業,維天運通此次赴港上市,有望借助國際化資本平台,進一步夯實其既有的市場領先地位。公司董事長馮雷此前亦表示,公司數字貨運服務覆蓋數字化運力采購、數字化業務運作、數字化財務結算三大環節,幫助物流企業構建標準化的內外部協同流程,對內打破部門壁壘,對外打開管理邊界,提升全鏈路管理能力,實現綜合成本與服務質量的最優化,推動全價值鏈的降本增效。



與此同時,隨著國家產業鏈邁向價值鏈中高端,對物流的交付能力、服務質量都提出更高要求,正倒逼物流業轉型升級,向精益化發展階段邁進。深耕數字貨運20餘年,維天運通(路歌)現已形成「全鏈路數字貨運+貨車司機社區+車後服務」等多種新業態為一體的生態閉環。將業內各角色納入一條高效、透明、穩定的生態鏈條中,系統地助力物流企業實現降本增效。同時提升貨車司機收入來源的穩定性,提高貨車司機的社會歸屬感和職業尊嚴感,構建良性的物流生態圈。



展望未來,相信在廣闊的中國市場發展空間及境內外資本市場資金助力下,維天運通將繼續通過數字化服務促進生態系統參與者之間的協作,助力中國道路貨運行業的數字化和可持續發展。





