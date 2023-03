Wednesday, 8 March 2023, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC GoGBA大灣區發展日圓滿舉行 為本地中小企提供前海南沙實戰商務資訊

香港, 2023年3月8日 - (亞太商訊) - 由政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室主辦、香港貿易發展局(香港貿發局)GoGBA商貿支援協辦的GoGBA大灣區發展日於昨天(3月7日)圓滿舉行。活動以線上線下混合模式進行,旨在協助港人把握粵港澳大灣區發展的機遇,為本地中小企、青年企業家、初創企業以及有志到大灣區發展的香港青年及大專院校學生,一站式介紹粵港澳大灣區(大灣區),特別是深圳前海及廣州南沙這兩個大灣區重大合作平台的最新商貿實務資訊,提供免費諮詢及商脈聯繫,助其先拔頭籌開拓灣區的龐大機遇。

GoGBA大灣區發展日於昨天 (3月7日) 假香港貿發局中小企服務中心圓滿舉行。署理粵港澳大灣區發展專員莫君虞(前排右三)、香港貿發局副總裁劉會平(前排左三)致辭為活動揭開序幕,出席嘉賓包括廣州市南沙區政協副主席、商務局局長謝曉暉(前排右二)、深圳市前海管理局商務處處長向軍(前排左二)及廣州南沙新區香港服務中心首席聯絡官葉澤恩(前排右一)等。

活動以線上線下混合模式進行,未能親身參會人士亦可透過線上參與是次活動。

GoGBA「灣區經貿通」數字平台微信小程序掃描條碼 (QR Code)

半天的活動雲集公營機構、商務顧問的專家及企業代表,透過研討會、小組討論、免費諮詢及交流酒會等形式,向參會者提供有關前海和南沙的最新規劃及商機、落戶及業務拓展實務、有關支援計劃及服務的資訊。活動吸引超過450人出席,包括175位本地企業代表親臨參與,網上參與人數則有286人,反應非常熱烈。同場進行了47場小組商業諮詢會議及免費一對一諮詢會議。



署理粵港澳大灣區發展專員莫君虞致辭時表示:「中央政府在2019年2月公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,當中一個重要範疇是共建粵港澳合作發展平台,提到要加快推進包括深圳前海和廣州南沙在內的重大平台的開發建設。在中央的支持下,前海現代服務業蓬勃發展,在金融、科技服務改革創新方面更是先行示範區。多年來,港深兩地政府為香港專業服務進入前海推出一系列的措施。至於南沙,是廣州市近年經濟發展最快的區域之一,高端製造業和航運物流業優勢顯著,科研實力雄厚。我們可善用香港國際化的特點和優質的專業服務,與南沙優勢互補。總括而言,香港在『一國兩制』的制度優勢下,能推動前海、南沙以至整個大灣區的高質量發展;而香港的企業亦可用好灣區機遇,為自身的業務開拓更大的發展空間。」



香港貿發局副總裁劉會平表示:「一年前,我們已經呼籲港商不用等通關,可以進軍大灣區把握商機,現在我們樂見很多成功的例子。目前已恢復通關,預期將有更多港商拓展大灣區市場;另外,不少外商亦表示對拓展大灣區市場深感興趣。貿發局的GoGBA一站式平台正可為大家提供支援。GoGBA線上平台是免費的,讓商家輕而易舉地獲取關於大灣區的資訊及發展。一年半多以來,就算之前仍未通關,線上平台的瀏覽量已超過70萬人次,當中包括海外人士。我們鼓勵所有商家主動出擊開拓大灣區機遇。」



專家剖析大灣區兩大合作平台,接通中小企及初創發展商機

是次活動的合作夥伴為前海國際聯絡服務及南沙新區香港服務中心;支持夥伴包括香港出口信用保險局、香港生產力促進局知創企業家網絡及香港科技園;現場咨詢服務合作夥伴包括滙豐及卓佳等。針對深圳前海及廣州南沙兩大重點發展區域,多位專家即場分享了相關實務資訊。



廣州市南沙區政協副主席、商務局局長謝曉暉表示:「南沙定位為中國內地的一個戰略發展平台和粵港澳合作示範區,旨在服務整個灣區及全國企業,協助他們向外發展。南沙得天獨厚,位處大灣區城市中心,海陸空交通便利,物流業蓬勃發展。同時,南沙在金融、制度及能源汽車、食品科技、航天、衛星通訊、生物醫藥等多個產業持續推動創新,成為一個創新高地。當地的惠港政策和宜居宜業城市的特色,更為香港的企業和人才提供了廣闊的發展機會。作為中國內地對外開放的一扇窗口,南沙是商家拓展龐大內地市場的理想門戶。」



深圳市前海管理局商務處處長向軍表示:「粵港澳大灣區規劃綱要,提出了加快推進深圳前海等重大開放平台建設,拓展港澳發展空間,引領帶動粵港澳全面合作。香港推出的八大中心定位,前海方案都做出了具體的部署,一一對應。從優化產業佈局,推動深港合作,讓香港的專業人士到前海投資興業、創業就業,到打造法制化的營商環境,實現跨境金融合作等,前海對香港的經濟社會發展都給予大力的支持,是港人港企融入國家發展大局的一個首選地。」



助港商走進大灣區

內地市場繼續不斷進化,出現很多新業態,香港企業在大灣區將迎來不少新機遇。正值內地與香港恢復全面通關、商貿活動復常之際,香港貿發局將更積極為本港中小企把握大灣區商機,未來亦會推出一系列相關的大型推廣活動,包括於5月在深圳舉行「港•潮流」和在廣州舉行「推動高質量發展•香港論壇」,分別推廣香港的品牌產品及專業服務。除了組織更多灣區及海外參展團來港參展,香港貿發局的「內地發展支援計劃」亦會舉辦商務考察和培訓活動,助港商開拓大灣區、以至龐大的內地市場。



香港貿發局GoGBA「灣區經貿通」數碼資訊平台,通過網站 (https://www.go-gba.com/tc/) 及GoGBA微信小程序,為銳意拓展大灣區市場的企業提供一站式商務資訊。微信小程序設有實用商務工具,例如健康資訊、互動地圖、跨境交通及協助計算個人所得稅的停留日數計等。



在地服務方面,香港貿發局已在深圳設立香港貿發局大灣區服務中心,同時,在前海、南沙、珠海橫琴、東莞及中山設立了5個GoGBA港商服務站,為香港及國際企業提供諮詢、行業資訊及商貿配對服務。大灣區服務中心及各GoGBA港商服務站至今已舉行超過80個活動,逾4,000港商使用中心及服務站的服務及參與其活動;未來,我們計劃增設「港商服務站」至大灣區其他城市。



此外,香港貿發局推出的「T-box 升級轉型計劃」、數碼學堂 (Digital Academy) 和電商學堂 (E-Tailing Academy),繼續為中小企業提供多元化的商貿支援和培訓,助港商轉型升級,拓展大灣區機遇。



香港貿發局中小企服務中心聯絡方法 香港貿發局大灣區服務中心聯絡方法

電話:(852)1830 668

傳真:(852)3693 4938

電郵地址:smecentre@hktdc.org



地址:香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心地下

電話:0755-82280112

傳真:0755-82280114

電郵地址:shenzhen.office@hktdc.org

地址:深圳市福田區深南大道2007號金地中心2405-06單元



GoGBA大灣區發展日網頁: https://www.go-gba.com/tc/gogbaevent.html

「大灣區 大未來」宣傳短片 (由粵港澳大灣區發展辦公室提供): https://www.bayarea.gov.hk/tc/stories/videos.html

更多有關大灣區資訊: https://hkmb.hktdc.com/tc/粵港澳大灣區專頁

香港貿發局新聞中心: http://mediaroom.hktdc.com/tc

圖片下載: http://bit.ly/3mr5Yhf



粵港澳大灣區發展辦公室

政制及內地事務局於2020年11月設立粵港澳大灣區發展辦公室(辦公室)。辦公室是香港特區政府內就粵港澳大灣區建設與內地當局及澳門特區政府保持緊密聯繫的主要單位,亦負責加强香港特區政府在推動粵港澳大灣區建設工作方面的內部協調、與海內外持份者溝通,及透過策略性的宣傳推廣活動,包括粵港澳大灣區專題網站(bayarea.gov.hk)及微信官方帳號(微信號:HKCMAB),向社會各界發放粵港澳大灣區建設的相關資訊。



香港貿易發展局

香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局



傳媒查詢

新聞界如有查詢,請聯絡:

(香港總部) 香港貿發局傳訊及公共事務部:

黃家欣 電話:(852) 2584 4524 電郵:katy.ky.wong@hktdc.org

陳可欣 電話:(852) 2584 4239 電郵:kate.hy.chan@hktdc.org



話題 Press release summary



部門 通讯, 金融, 业务, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Local Biz, Startups

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network