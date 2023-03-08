業聚醫療公佈上市後首份全年業績，收入創新高達1.37億美元，經調整淨利潤升25%至約26.7百萬美元



香港, 2023年3月8日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療（「PCI」）及經皮腔內血管成形術（「PTA」）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司（「業聚醫療」或「集團」；股份代號：6929），今天公佈在2022年12月23日於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市後首份全年業績。儘管全球經濟低迷，集團的收入及淨利潤仍雙雙錄得增長。



業績亮點：

-- 收入創新高，達136.8百萬美元，按年增長17.5%

-- 毛利按年增長13.9%至92.5百萬美元，毛利率為67.6%

-- 經調整淨利潤按年增長 24.9% 至 26.7百萬美元，經調整淨利潤率為19.5%

-- 日本、中國及美國巿場的銷售額分別按年增長8.8%、38.1%及122.6%

-- 集團在全球擁有逾180項授權專利，逾40種獲批產品，及包括約40款處於開發階段產品的豐富在研產品系列

-- Sapphire 3冠狀動脈擴張導管正式獲得中國國家藥品監督管理局（「國家藥監局」）的註冊批准，而Sapphire神經球囊亦已於2023年2月獲得國家藥監局批准

-- 集團年化總產能增至約140萬件球囊產品及56,000件支架產品



截至2022年12月31日止年度（「2022財年」），集團作為享負盛名的領先醫療器械製造商，加上旗下銷售網絡覆蓋全球逾70個國家和地區，產品銷量持續增長，收入創新高達136.8百萬美元，按年上升17.5%。毛利及經調整淨利潤(1) 均同步錄得增長，分別上升13.9%至92.5百萬美元及增長24.9%至26.7百萬美元，毛利率維持在67.6%的健康水平。基本每股盈利為3.17美仙。



集團透過在香港聯交所上市，募集了約480.8百萬港元的資金，進一步鞏固財務狀况。截至2022年12月31日，集團的現金及銀行結餘合共為229.1百萬美元。集團擁有充裕的內部資源，能推動在研產品的研發及商業化進程，以及擴大產能。



業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生表示：「2022年是業聚醫療歷史上的一個重要里程碑。作為首家也是唯一一家總部位於香港科學園，並在香港聯交所主板上市的醫療器械公司，我們建立了顯著的競爭優勢，有助把握商機及吸納頂尖人才。於2022年，儘管營商環境挑戰重重，考驗著我們在生產、物流、銷售及財務方面的實力，但有賴我們在研發、營運及商業化領域這三大核心能力，我們得以抵禦衝擊，並取得佳績，在發展成熟及高增長的市場均實現增長，帶動收入創新高及淨利潤顯著提升。」



完善的全球銷售網絡推動收入增長

在發展成熟的市場，集團繼續擴大產品組合，進一步滲透市場。2021年9月，集團在日本推出Scoreflex Trio，這款產品自推出市場以來，市場份額持續增加。



至於高增長市場，集團於2022年在中國及美國市場推出全球最小的刻痕球囊產品Scoreflex NC。在中國內地，集團繼續透過在2021年建立的直銷團隊擴展業務。回顧年內，來自中國市場的收入大幅上升38.1%至23.6百萬美元。截至2022年12月31日，集團的中國市場的分銷網絡覆蓋30個省市、逾2,000家醫院。



集團自2017年進軍美國市場以來，一直致力推出創新產品。繼早前推出Jade、Sapphire及Teleport產品後，集團於2022年推出的Scoreflex NC也深受市場歡迎，豐富了在美國市場的產品組合。這不僅帶動了美國市場於2022財年的收入按年上升122.6%至16.6百萬美元，亦進一步提高業聚醫療在當地的品牌知名度，為未來增長奠定了堅實的基礎。



持續投入研發加速產品組合多元化發展

過去20多年，集團建立了雄厚的內部研發實力及累積了豐富的產品開發經驗，並持續投入相關活動，充份掌握了產品設計、材料處理及生產工藝方面的專業技術和知識。於2022財年，Sapphire 3冠狀動脈擴張導管正式獲得國家藥監局的註冊批准。此外，集團的神經介入器械管線首個商業化產品──Sapphire神經球囊，於2023年2月也獲得了國家藥監局批准。截至2022年12月31日，集團在全球主要司法管轄區擁有超過180項授權專利，以及逾40種分別獲日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）、美國食品藥品監督管理局（FDA）、國家藥監局或CE標誌批准或許可的產品。集團憑藉世界領先的技術及專有知識，建立了豐富的在研產品線，當中包括約40款處於開發階段的產品。



錢先生補充：「除了我們現有PCI及PTA介入器械外，我們正透過合資企業OrbusNeich P+F Company Limited（「ON P&F」）開發一系列結構性心臟介入產品及神經介入產品，豐富我們的產品組合。2022年，ON P&F於中國深圳設立了研發及生產基地，用作加快在研產品如Vienna二尖瓣置換和Vienna肺動脈瓣置換的研發進程，以及將世界級技術，例如已獲取CE標誌的雙腔經導管三尖瓣植入系統TricValve等，引進中國及亞太地區。」



擴充產能以滿足日益殷切的需求

集團透過優化位於中國深圳及荷蘭荷佛拉肯生産基地的生產流程，繼續擴大產能，以穩定提供質量兼備的產品予全球客戶。於2022財年，集團就租用位於中國深圳、總建築面積達約1,900平方米的生產基地訂立協議。隨著部份生產流程轉移至新生產基地，集團的年化總產能已增至約140萬件球囊產品及56,000件支架產品。



提升核心競爭力以把握機遇

儘管地緣政治及經濟環境仍存在不確定因素，然而鑒於全球老齡化人口不斷擴大、生活水平提高及發展中國家的經濟增長，全球醫療器械的市場需求正穩步提升。根據灼識諮詢報告，由2021年至2030年，預計全球PCI器械和PTA器械的市場規模分別按12.1%和11.1%的年複合增長率增長，而預計全球PCI球囊、導管和配件的市場規模則按17.2%的年複合增長率增長。



錢先生總結：「展望未來，即使宏觀環境複雜多變，但我們有信心能充分抓緊市場持續增長所帶來的新機遇。我們將貫徹推行發展策略，積極擴充產品線、提升研發能力及拓展分銷網絡，致力實現成為全球領先的醫療器械開發商及製造商的願景──提供創新及全面的血管內和結構性心臟介入解决方案，有效改善患者的生活質量，同時為股東帶來可觀的回報。」



關於業聚醫療集團控股有限公司

業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商，專門生産用于經皮冠狀動脉介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）的介入器械。業聚醫療的總部位于中國香港，産品銷往全球超過70個國家和地區。根據灼識諮詢報告，就2021年PCI球囊的銷量而言，集團亦是唯一一家總部設在中國，且在包括日本（排名第二）、歐洲（排名第四）及美國（排名第六）在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。此外，就2021年PTA球囊的銷量而言，集團在日本市場排名第三，在美國市場排名第四。集團亦專攻冠狀動脉支架産品，幷積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。截至2022年12月31日，業聚醫療已於全球擁有超過180項授權專利。其內部研發團隊擁有逾20年的産品開發經驗，並已開發出世界領先的專有技術。



如需了解更多詳情，請瀏覽集團官網：https://orbusneich.com/



(1). 不包括可轉換可贖回優先股的利息回撥、以股份為基礎的薪酬開支、可轉換可贖回優先股的公允價值虧損、終止確認與可轉換可贖回優先股有關的金融負債的虧損及上市開支等若干非現金及一次性項目。





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