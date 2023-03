Wednesday, 8 March 2023, 10:01 HKT/SGT Share:

來源 Crosstec Group Holdings Limited 易緯集團(3893.HK)正式委任行政總裁

香港, 2023年3月8日 - (亞太商訊) - 易緯集團控股有限公司(香港聯交所股份代號:3893)已宣布林永鴻先生於 2023 年 3 月 13 日起,正式任命為本公司的行政總裁。林先生曾於過去三個月擔任代理行政總裁一職,目前亦是本公司的執行董事、財務董事兼聯席公司秘書。



林永鴻先生,於2017 年4 月加入本公司擔任財務總監。自2022 年9 月16 日起,林先生獲委任為本公司執行董事並晉升為財務董事。更於2022 年3 月25 日起獲委任為本公司及本公司多間附屬公司之公司秘書。林先生擁有逾十年審計、會計及具備國際市場閱歷的企業管理經驗。林先生將直接隸屬董事會主席胡雄傑先生。主席胡先生表示:「我們相信林先生的任命,將能繼續穩定公司的發展。林先生擔當本公司業務策略及管理的關鍵職務,會把握員工與客戶之間的緊密關係所帶來的業務新機遇。」



行政總裁林永雄先生表示:「我很榮幸擔任這個重要的職位,期待與所有同事共同努力,竭盡所能達至業務成功。」



這次委任,董事會認為,行政總裁林先生將全力推動公司的業務增長和發展,繼續鞏固集團為客戶和股東服務的承諾。



媒介查詢:

New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy

Tel: +852 2126 7076

Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

Jenny Cheung jenny.cheung@newsmilehk.com

Richard Wong richard.wong@newsmilehk.com



關於易緯集團控股有限公司

易緯集團主要從事為全球高端品牌零售店舖及物業設施提供定制及整體室內設計解決方案,其中涵蓋的服務範圍廣泛,包括金屬、玻璃及木製品及傢俱供應、幕牆開發及製造、室內解決方案以及設計、保養及項目諮詢。易緯集團自一九九九年起開展業務,並一直將其業務發展至中國、美國、歐洲、中東及其他亞洲國家。詳情請瀏覽集團網頁 www.crosstec.com.hk。





