隨著美國衛生系統面臨越來越大的填補人員空缺的壓力，CGFNS 聯盟發布了外國衛生工作者道德招聘的更新標準

費城, 2023年3月7日 - (亞太商訊) - 由於美國醫療保健雇主面臨重大的人員配置挑戰, CGFNS International, Inc. (CGFNS) 的一個部門德國際招聘實踐聯盟更新並加強了其道德招聘準則,該準則為公平和透明的外國招聘建立了最佳實踐標準 -受過教育的衛生專業人員進入美國。



第四版道德國際招聘和就業實踐醫療保健守則,被稱為“聯盟守則”,加強了關於合同透明度和入職培訓計劃的建議。聯盟準則由代表整個行業利益的多方利益相關者團體制定,包括雇主、工會、招聘人員和代表性護士組織。



這是在全球衛生工作者日益短缺的情況下,衛生系統難以填補空缺並考慮各種選擇,包括有時轉向從國外招聘訓練有素的專業人員。在過去的五年中,CGFNS 的外國培訓衛生工作者的申請翻了一番,他們正在尋求在美國工作的資格。



這一趨勢引起了人們對確保國際招聘做法合乎道德、在規定其義務時保護流動衛生工作者的權利以及招聘機構和雇主在這一過程中承擔責任的進一步擔憂。聯盟準則於 2008 年首次發布,每五年審查和更新一次,以適應招聘環境的變化,並確保其條款繼續解決移民衛生專業人員和招聘他們到美國工作的人的基本權利和責任。守則為招聘機構和雇主提供指導方針,解決移民權利,包括獲得公平合同的權利、提供知情同意和訴諸司法的權利。



該守則已被 12 家公司自願採用,這些公司每年總共招聘數千名員工,並經過聯盟嚴格的認證程序,包括合同審查和健康專業調查。可在此處找到經認證符合聯盟準則的招聘公司列表。 https://www.cgfnsalliance.org/certification_process/view-certified-recruiters/



聯盟理事會經過一年的內部和外部審查後發布了 2023 年聯盟準則。



“隨著最近的大流行進一步推動全球對護士和其他衛生工作者的需求增長,人們越來越擔心確保國際招聘過程符合道德和可持續發展,”聯盟主任 Mukul Bakhshi, JD 說。 “更新後的 2023 準則反映了招聘環境的近期變化,我們希望它能幫助推動行業向前發展,確保招聘行為公平並尊重基本權利。”



“我們的組織自成立以來一直參與聯盟的工作,並完全認可聯盟守則,”AONL 首席執行官 Robyn Begley,DNP,RN,NEA-BC,FAAN,美國組織首席執行官說。護理領導(AONL)。 “公平公正地招聘受過外國教育的護士是為所有護士營造專業執業環境的基礎。我們將繼續致力於提高所有員工的高標準待遇。”



“作為支持衛生工作者流動的國際證書評估的全球領導者,在 CGFNS,我們知道衛生工作者移民到美國帶來了提供救生護理的關鍵技能的個人。隨著短缺的持續存在和雇主加緊招聘外國人 -訓練有素的護士和其他衛生工作者,我們必須共同努力,提供更好的保護,以防止剝削,”CGFNS 總裁兼首席執行官 Peter Preziosi 博士、註冊護士、CAE 說。 “我們為我們通過聯盟所做的工作感到自豪,繼續為支持進入美國的護士儘自己的一份力量。”



關於 CGFNS International, Inc.

CGFNS International 成立於 1977 年,總部位於費城,是一家移民中立的非營利組織,自豪地成為世界上最大的護理和相關健康專業證書評估機構。如需更多信息,請訪問 www.cgfns.org。



關於國際道德招聘實踐聯盟

自 2008 年以來,該聯盟一直致力於促進醫療保健行業遵守倡導負責任、道德和透明的招聘實踐的標準。該聯盟監控經過認證的招聘組織並驗證其流程,以確保這些標準得到遵守,並提供受過外國教育的專業人士資源以做出明智的決定。該聯盟於 2014 年 9 月成為 CGFNS International, Inc. 的一個部門。如需更多信息,請訪問 www.cgfnsalliance.org.



聯繫方式:

Mukul Bakhshi, Esq.

Chief of Strategy and Government Affairs

mbakhshi@cgfns.org

(215) 243-5825



