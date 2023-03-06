Monday, 6 March 2023, 15:51 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康香港自建旗艦寵物醫院正式開幕 強化品牌認知度 引領行業變革

香港, 2023年3月6日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構*──醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團首個於香港內生自建的旗艦寵物醫院「動物醫療學會醫院（AMAH）」隆重開幕。

左至右：AMAH聯席院長郭珊珊醫生，AMAH董事劉慕詩女士，AMAH聯席院長麥子健醫生，醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生，醫思健康首席業務策劃總監（醫療保健）周至莉女士，AMAH全科醫生主管何芷婷醫生

動物醫療學會醫院（AMAH）位於尖沙咀東部港晶中心地下，總面積超過26,000呎，室內設有專用升降機連接上下兩層，並設有貓狗獨立等候區。醫院不僅能提供獸醫全科門診服務，亦能提供香港罕有的包括麻醉專科、神經專科及心臟專科在內的獸醫專科門診服務。醫院亦可為寵物提供包括磁力共振，電腦掃描及心臟超聲波在內的高端影像服務，醫院內亦配備有自用氧機房。醫院內設10間診症室、8間手術預備及恢復監控室、14間化療病房、18間深切治療病房、59間貓狗住院病房及，規模及專業服務水平均為行業領先。



醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生表示︰「醫思健康自2021年進入獸醫領域，積極進行市場整合，建立領先及有影響力的品牌，透過企業化賦能傳統的獸醫資產，提升其運營效率，推動其實現增長。醫思健康非常榮幸能與寵物醫療界的翹楚麥子健醫生合作，共同建立這間獸醫院。我們期待未來能攜手更多獸醫人才，不斷完善服務範圍，令動物醫療學會醫院 AMAH 成為香港獸醫界的旗艦醫院。集團著力發展獸醫業務，打造香港業界的領先品牌，推動獸醫業務成為集團業績的新的增長引擎。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所、醫思口腔、恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心、聯匯專科、新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心醫思眼科，醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究





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