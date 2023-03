Prenetics宣布成立科學顧問委員會 助力公司腫瘤精準醫療業務布局

Saturday, 4 March 2023, 15:41 HKT/SGT Share:

倫敦和香港 , 2023年3月4日 - (亞太商訊) - 納斯達克上市公司Prenetics Global Limited(NASDAQ: PRE)宣布成立科學顧問委員會(「SAB」)。該委員會由多名世界頂尖的腫瘤學和基因組學專家組成,他們將為Prenetics在腫瘤精準醫療領域的業務拓展提供戰略指導和關鍵支持。



Prenetics 科學顧問委員會均由業界權威科學家組成



Prenetics是一家全球領先的基因及診斷檢測公司,目前主要從事消費者健康、臨床護理和醫療以及癌症基因組學三大業務。近年來,Prenetics旗下多款產品已經為全球海量使用者提供了廣泛的基因檢測和診斷服務。



此次加入Prenetics科學委員會的成員均為各自領域的泰斗級人物,分別來自知名院校、跨國醫療企業以及前沿科研機構等,他們的主要研究領域涵蓋腫瘤精準醫療、分子診斷、基因組學以及藥物研發等。科學委員會成員包括莫樹錦教授、Pasi Jänne教授、楊泮池教授、陳華健博士、翁士章博士和曾志雄博士,其中莫樹錦教授擔任科學委員會主席並主持相關工作。



莫樹錦教授現任香港中文大學醫學院腫瘤學系主任,並擔任全球知名製藥企業阿斯利康(LON:AZN)非執行董事等職務。莫教授具備30餘年豐富的臨床腫瘤研究經驗,致力於癌症生物標記物和分子靶向治療等相關領域的研究。莫教授更被國際著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive譽為「腫瘤學巨人」(Giant of Cancer Care),以表揚他在肺癌研究及治療上的卓越領導及貢獻,為全球癌症治療帶來革命性改變。莫教授是首批獲此國際殊榮的亞洲專家,更是第一位來自歐美學府以外的得獎學者。



Pasi A. Jänne教授是世界著名的胸腔腫瘤內科專家,目前Jänne教授就職于丹娜·法伯癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute),同時也擔任哈佛醫學院(Harvard Medical School)醫學教授。Jänne教授將實驗室研究與癌症患者臨床試驗中的應用研究相結合,開展新型治療方案的臨床試驗探索並取得了突破性的進展。



楊泮池教授是肺部超聲診斷和治療領域的先驅和領導者,為包括癌症在內的肺部疾病的治療帶來革命性的變化。他的研究小組開發了檢測和量化外周血循環中癌症細胞的方法,可以更好地預測癌症患者的預後和治療反應。此外,他的研究小組還發現了與癌症發病機制和發病進展有關的基因和因素,有利於對癌症患者實施個性化的治療。



除上述科學家外,此次成立的科學委員會中,還邀請到多位已在Prenetics任職的資深專家參與。如陳華鍵博士是Prenetics早前收購企業——行動基因(ACT Genomics)的聯合創始人和首席科學官。他在癌症生物學、基因組學和藥物研發方面擁有20多年的經驗,是分子生物學、腫瘤學和基因組學領域公認的資深專家。翁士章博士目前擔任Prenetics首席醫學官和行動基因臨時首席執行官,是臨床開發和醫學事務領域的知名專家,在醫學遺傳學和臨床分子基因組學等方面具有極高造詣。在加入Prenetics之前,翁博士曾擔任Everlywell(現為Everly Health)首席醫療官和首席科學官,並曾在全美最佳綜合醫院之一西達賽奈醫學中心擔任教職。最後,曾志雄博士則是Prenetics的聯合創始人,自2014年以來一直擔任Prenetics首席科學官和董事。曾博士在分子診斷、基因組學以及實驗室自動化方面擁有超過20年的經驗。



Prenetics首席執行官楊聖武先生表示: 「很榮幸各位業界傑出領袖能夠加入Prenetics,他們的豐富經驗和專業知識是我們的無價資產,將指導公司更好地拓展腫瘤精準醫療業務,開發癌症早期檢測創新解決方案。」



進軍腫瘤精準醫療領域



癌症是危害人類健康的「頭號殺手」。2021年國際頂級期刊《臨床醫師癌症雜誌》發布的資料顯示,2020年全球新發癌症病例和死亡病例分別達到1,929萬例和996萬例。不過,隨著癌症檢測及診療技術的不斷進步,部分癌症的治癒率和患者的生存率已有明顯提升。



近年來,隨著人類基因組測序技術、生物醫學分析技術的進步以及大資料分析工具的出現, 癌症的治療正逐漸從「對症治療」轉向更精準、微觀的「對基因用藥」。根據基因測序結果,判斷病因、病情,擬定個性化的治療方案,精準醫療在癌症治療方面的作用越來越受認可。



作為全球領先的基因及診斷檢測公司,Prenetics近期宣布進行戰略轉型,布局腫瘤精準醫療領域,更於去年年底,收購了癌症解決方案供應商行動基因。



今年1月,行動基因旗下針對實體瘤的癌症基因檢測產品ACTOnco獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)許可,該產品可檢查患者身體中440個與癌症相關的基因,使醫生能夠更好地瞭解每個患者疾病的遺傳基礎,幫助他們制定最佳的治療方案。行動基因是首家也是目前唯一一家獲得FDA全面基因組分析測試許可的亞洲公司。



此前,Prenetics旗下已有Circle DNA、ColoClear等多款基因測序及癌症篩查產品上市,為世界各地的個人和醫療保健專業人員提供廣泛的基因檢測及癌症早篩服務。



本次科學委員會的成立,正是Prenetics向腫瘤精準醫療領域進行戰略轉型而邁出的實質性一步。在頂尖醫學科學團隊的支持下,未來Prenetics在該領域的業務布局有望駛入快車道。



楊聖武先生表示「科學顧問委員會的成立是Prenetics專注於腫瘤精準醫療等新業務戰略的重要一步。很高興莫樹錦教授主持科學委員會的工作。莫教授在腫瘤學領域的影響力受到全球認可,對創新充滿熱情,他的研究將有助於Prenetics在腫瘤精準醫療領域立於領先地位。我們非常期待通過雙方共同努力為癌症的檢測和治療帶來革新。」



莫樹錦教授也表示,「很高興能加入Prenetics,並有機會與這樣一個充滿活力和創新的團隊合作。精準腫瘤學是一個正在快速發展的領域,相信Prenetics將在這一領域作出成績和影響力,也期待能夠通過我的專業知識助其一臂之力。」



關於Prenetics Global Limited (納斯達克:PRE)

Prenetics為領先的基因組學和精準腫瘤學公司,致力透過先進的基因組和分子技術改變患者護理。Prenetics新業務重點是精準腫瘤學,特別是早期檢測和治療。公司最近收購行動基因,行動基因是唯一一家獲得美國食品藥物管理局(FDA)許可的實體瘤綜合基因組分析檢測的亞洲公司。 行動基因讓Prenetics能擴展其能力,為全球患者提供全面的癌症解決方案。Prenetics擁有世界級科學家、醫療專家和創新技術專家的團隊,致力於推動精準腫瘤學的發展,以改善患者的預後。 Prenetics相信每個患者都該得到個性化、有效且可負擔的癌症護理,為此Prenetics致力於實現這一目標。 Prenetics在納斯達克上市,股票代號為PRE。如欲瞭解更多有關Prenetics的資訊,請參閱: www.prenetics.com。



關於行動基因

行動基因是一家創新驅動的癌症解決方案供應商,在台北、香港、新加坡、東京、曼谷和英國均設有辦事處。憑藉其次世代基因定序(NGS)技術、CAP認證的實驗室、經驗豐富的生物訊息團隊以及專利AI算法,行動基因得以為醫療專業人員提供最佳的癌症治療方案、免疫治療評估、癌症復發和耐藥性監測及癌症風險評估服務。行動基因旨在將基因資訊轉化為可實行的癌症治療方案(Turn Genomics into Action)。行動基因為於納斯達克上市的Prenetics旗下公司。有關行動基因的詳情請瀏覽www.actgenomics.com。



前瞻性陳述



