Thursday, 2 March 2023, 08:40 HKT/SGT Share: 碳中和行動報告發佈 聯控成員企業積極踐行ESG綠色發展

香港, 2023年3月2日 - (亞太商訊) - 據財華社報道，2022年中央經濟工作會議提出，要在落實碳達峰、碳中和目標任務過程中鍛造新的產業競爭優勢。這是實現經濟高質量發展的重要途徑，也是建設人與自然和諧共生的現代化的內在要求。在「雙碳」目標的大背景下，ESG（Environmental、Social、Governance）已逐步成為企業實現可持續發展的重要指引。



2月17日，在北京綠色金融論壇（第3期）上，聯想集團正式發佈《聯想集團2022碳中和行動報告》，提出通過對標氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議框架，實現氣候信息披露規範化水平的提升，繪製「聯想+供應商+客戶+員工+生態」的全面淨零行動路線，以及科技創新和數智化賦能聯想關於「碳中和」的低碳實踐，以積極響應國家「雙碳」戰略，發揮企業責任。聯想集團此舉一方面總結了自身在碳中和行動中的貢獻，另一方面也為其它企業的碳披露和碳中和行動提供了藉鑒和啟發。



在全球綠色可持續發展和我國「雙碳」戰略的大勢所趨下，包括Lenovo在內的聯想控股各成員企業，亦積極落實ESG戰略，推動可持續高質量發展。其中，聯控旗下的新材料企業聯泓新科緊跟新能源產業的快速發展需求，重點佈局光伏、鋰電等新能源材料，並憑藉在上述領域的成績，成功上榜「2022全球新能源企業500強排行榜」，這也恰恰契合了中國工程院院士譚天偉曾在首屆「ESG全球領導者峰會」上所說的，通過在新能源領域加快技術創新，提升新能源的佔比來實現「雙碳」目標。



此外，「雙碳」戰略對資金也有著長期巨大需求，企業的低碳轉型、綠色發展亦離不開金融機構的參與。2022年在鄭州-盧森堡「空中絲綢之路」國際合作論壇上，盧森堡國際銀行與河南民航發展投資集團簽署了戰略合作協議，在未來為中歐經貿合作和綠色金融合作做出更多貢獻。



聯控旗下基金君聯資本也是國內少數在十幾年前就開始系統化研究和佈局「太陽能光伏/鋰電池/氫能源等新能源、環保、節能等」碳中和主題，同時在「數智化」等智能製造領域系統性投資的機構。據統計，君聯資本投資估值10億美元以上的獨角獸企業超過100個，遍佈新能源、新材料等硬核賽道，並仍持續在新能源、半導體等符合國家戰略方向的賽道上加大投入，以促進企業自主創新，助力產業結構轉型升級和經濟高質量發展。值得一提的是，在2022年12月14日，君聯資本榮獲36Kr「中國雙碳與新能源領域投資機構Top20」、「中國最佳ESG實踐投資機構Top30」等多個獎項。



隨著對環境問題研究的深入，越來越多人認識到，「雙碳」轉型不僅是氣候問題，更是技術與社會經濟結構的升級換代，數字化轉型亦是實現「雙碳」目標的有效手段之一。2022年下半年以來，聯控旗下的拉卡拉將「數字化轉型」提升至公司戰略高度，致力於成為一個數字化「連接器」，為線下業態數字化改造賦能，以精細化服務為中小商戶經營提供有力支撐。



國務院國資委社會責任局副局長汪洋曾表示，ESG理念與黨的二十大作出的一系列重大決策部署高度契合，有助於企業更好地實現自身發展與社會進步、環境改善的有機統一。筆者認為，這也是企業立足多方需求，將自身發展融入到國家與社會的高質量可持續發展之中的重要體現。





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