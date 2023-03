Wednesday, 1 March 2023, 18:34 HKT/SGT Share:

來源 Deloitte 德勤落戶香港科技園設立創新及資產研發中心,將投放逾 2 億港元助力本港實現創新科技目標 -- 德勤將於未來3 年投放逾2 億港元用於創新及資產研發中心、創新科技舉措和人才發展

-- 德勤計劃於 2025年前將Deloitte Digital香港員工人數增加一倍至逾 1,000名科技及數字化專才

-- 德勤中國首席執行官曾順福期望中心可促進行業協作和投資,支持香港發展成國際創新科技樞紐

-- 中心為科技園的科技公司和研發從業員帶來前所未有的便利和機遇,共享德勤在全球合作、投資者網絡和商業化支援各領域的資源

中國香港, 2023年3月1日 - (亞太商訊) - 德勤中國創新及資產研發中心(「中心」)今天在香港科技園正式開幕,吸引了100多位嘉賓。德勤中國首席執行官曾順福主持開幕典禮,並有幸邀請到:













- 香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸

- 立法會主席梁君彥

- 新界鄉議局主席劉業強

- 香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉

- 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室行政財務部副部長李旭鴻等高級官員出席。



創新及資產研發中心座落香港科技園,佔地全層,是一個獨一無二、聚焦數字化的服務中心,以體現德勤致力支持特區政府實現《創新科技發展藍圖》,推動香港發展成為國際創科重鎮。

( https://www.itib.gov.hk/zh-hk/publications/I&T%20Blueprint%20Book_TC_single_Digital.pdf )



香港科技園公司所營運的園區坐擁超過 1,200 間科技公司和逾 12,000 名研發從業員。中心將為他們帶來前所未有的便利和機遇,貼身體驗德勤中國的多元專業服務模式,以及躍動香港計劃下聚焦數字化、併購、可持續發展、智慧政務及創新保險的全融合價值主張服務。



與此同時,德勤將以更快捷、更直接的方式提供完善的全球合作、投資者網絡和商業化支援各領域的資源。



德勤中國首席執行官曾順福表示:「躍動香港計劃下的數字化、可持續發展和智慧政務三大領域對於助力香港成為全球創新科技中心至關重要——這亦是香港特區政府、香港科技園公司和德勤的共同目標。因此,我們計劃投放超過2 億港元於中心的未來發展,包括推動創科舉措、人才發展,以及於 2025年前將Deloitte Digital香港員工人數增加一倍至超過1,000名科技及數字化專才。」



「我們對於能夠在香港科技園設立首個專門的創新及資產研發中心而感到自豪。中心將依托生態系統合作促進香港的創科發展,並成為資產研發的投資基地,讓德勤在專業領域上保持絕對領先者地位的同時,亦著力推動香港創新科技發展,成就不凡。」



此外,曾順福指出,中心將透過德勤的戰略聯盟和合作夥伴,加快實現商業化和帶來影響深遠的創新思維,同時協助本地初創企業提升在大灣區及其他地區的業務增長。



香港科技園公司主席查毅超博士表示:「我們很高興見證德勤加入科學園的創新及科技生態圈。這次加盟象徵國際對香港創科發展予以肯定,也是本地吸納海外科技優才的成功例子。德勤擁有豐富的行業知識和龐大的國際業務網絡,結合科技園公司創業培育計劃的全方位支援,將會形成一個強大的協作平台,加速各行業的數碼轉型。香港已作好準備,在創科成為驅動全球經濟增長主要引擎的當下,開創黃金新機遇。」



德勤中國致力於增強香港作為集資中心的地位和創新科技企業進軍國際之跳板。創新及資產研發中心將著力提升香港的聲譽,以成為有意進軍大灣區及其他亞洲市場的國際創新科技公司的首選目的地。



另外,德勤中國的創新及資產研發中心透過在園區設立大型數字中心並擴大業務規模,讓員工可與業界領先的創科公司交流和合作,展現出公司對人才培育的致力投入。德勤近日亦發佈了全新人才價值主張 — 「德育人才,勤創未來」,將繼續聚焦並投資發展「成才」、「惜才」、「悅才」及「納才」這四大關鍵特質。創新及資產研發中心作為人才發展的重要搖籃,不但能進一步優化德勤員工的職業生涯,亦透過與區內大學的實習安排,以及「躍動香港—智啟青才」計劃為香港的人才發展作出貢獻。



關於德勤中國



德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構,由德勤中國的合夥人共同擁有,始終服務於中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍佈中國30個城市,現有超過2萬名專業人士,向客戶提供審計及鑒證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢、稅務與商務諮詢等全球領先的一站式專業服務。



我們誠信為本,堅守質量,勇於創新,以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案,助力各行各業的客戶與合作夥伴把握機遇,應對挑戰,實現世界一流的高質量發展目標。



德勤品牌始於1845年,其中文名稱「德勤」於1978年起用,寓意「敬德修業,業精於勤」。德勤專業網絡的成員機構遍佈150多個國家或地區,以「因我不同,成就不凡」為宗旨,為資本市場增強公眾信任,為客戶轉型升級賦能,為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界而開拓前行。



關於德勤



Deloitte(「德勤」)泛指一家或多家德勤有限公司,以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構(統稱為「德勤組織」)。德勤有限公司(又稱「德勤全球」)及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體,相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任,而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司並不向客戶提供服務。



德勤亞太有限公司(即一家擔保有限公司)是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體,在亞太地區超過100座城市提供專業服務。



請參閱 http://www.deloitte.com/cn/about 瞭解更多資訊。



免責聲明



本通訊中所含內容乃一般性資訊,任何德勤有限公司、其全球成員所網絡或它們的關聯機構(統稱為「德勤組織」)並不因此構成提供任何專業建議或服務。在作出任何可能影響您的財務或業務的決策或採取任何相關行動前,您應諮詢合資格的專業顧問。



我們並未對本通訊所含資訊的準確性或完整性作出任何(明示或暗示)陳述、保證或承諾。任何德勤有限公司、其成員所、關聯機構、員工或代理方均不對任何方因使用本通訊而直接或間接導致的任何損失或損害承擔責任。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體。



© 2023。欲瞭解更多資訊,請聯絡德勤中國。



聯絡人:梁韻芝

電話:+852 2109 5261

電郵:asleung@deloitte.com.hk



聯絡人:陳麗燕

電話:+852 2238 7111

電郵:lyachan@deloitte.com.hk





話題 Press release summary



部門 金融, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network