香港, 2023年2月28日 - (亞太商訊) - 為協助基礎設施發展及房地產服務業界把握當地商機,香港貿易發展局 (香港貿發局) 首次於印尼舉辦「未來建設 建設未來」 (Building for the Future) 大型推廣活動,於2月27日至3月2日率領代表團訪問雅加達,通過「城市建設.香港論壇」及商貿配對活動,為印尼及香港兩地企業提供全方位平台,共拓商機。

立法會議員(工程界別)盧偉國(前排左四)及香港貿發局助理總裁梁國浩(前排右二)共同率領代表團成員拜訪印尼當地官員及行業商會,包括努山達拉新首都管理局秘書長 Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M.(前排左三),交流香港與印尼在基建方面的合作空間。

「未來建設 建設未來」大型推廣計劃首次於印尼舉辦,重點項目「城市建設.香港論壇」圓滿舉行,吸引超過300名印尼政商界代表參與。

印尼公共工程及住房部部長Dr Ir Herry Trisa Putra Zuna在論壇上發表講話。

代表團由立法會議員(工程界別)盧偉國及香港貿發局助理總裁梁國浩共同率領,17位團員來自多個專業領域,包括建築、工程、房地產發展、建造業及城市規劃等。



近年來,印尼加快基礎設施建設,以拉動經濟增長。印尼政府已計劃在 2023 年撥款 392 萬億盾(260 億美元)作為基礎設施發展預算,改善基礎服務及建設四通八達的基建設施提升生產力。該國的中期發展計劃及遷都計劃,為印尼及香港的基建及房地產服務業界提供了機遇。



是次推廣計劃的重點項目「城市建設.香港論壇」聚焦多個熱門議題,包括智慧城市、現代城市發展與城市規劃及建築設計。論壇旨在介紹香港基建及房地產服務方面的優勢及增值服務,同時探討兩地在基建發展項目的合作空間。論壇得到印尼政府及商界的鼎力支持,並邀得印尼公共工程及住房部部長 Dr Ir Herry Trisa Putra Zuna在論壇上發表講話,吸引超過300名政商界代表參與。



香港貿發局助理總裁梁國浩於論壇開幕致辭中表示:「作為世界上最大的群島國家,印尼非常重視基建,當地基建的快速發展及遷都計劃為業界創造很多機遇。隨著香港與内地恢復全面通關,加上香港已解除對國際旅客的入境限制,顯示香港已步入全面復常。香港在重新起動之際,正是捕捉新機遇、推動印尼及香港兩地經濟增長共創雙贏的好時機。」



他補充:「一直以來,香港在基建及房地產服務方面,無論在樓宇建築及建造、建築設計、工程、測量等領域,都處於領先地位。憑藉在大型建築項目方面的多年經驗,香港業界具備提供優質基建及房地產服務的優勢。」



主論壇邀得Arup、 hpa、MVA及信和集團等多家國際知名的香港基建及房地產服務公司的高層代表擔任講者,探討智慧城市發展、基礎設施發展前景及城市建設的議題。緊接其後的兩場專題論壇,由香港代表團成員分享有關環保工程及可持續城市建設項目的成功案例。



論壇更特設商貿配對環節,讓印尼企業與香港代表團成員進行一對一會面,共同探索潛在的合作機遇,並藉此了解當地的基建及城市建設項目。



香港是享譽全球的金融中心,擁有強大的環球網絡、多元化的金融產品及龐大的人才庫,是印尼企業進行融資及財務管理的理想融資平台,以支持其基建及房地產項目。未來兩天,代表團將會見印尼政府組織及商界,探索印尼與香港兩地的合作空間。



香港貿發局於2015年推出「未來建設 建設未來」大型推廣活動,曾率領香港城市建設服務業代表團訪問八個中國內地城市及馬來西亞吉隆玻。未來,香港貿發局將繼續舉辦更多推廣活動,向各地推介香港基建及城市建設服務業的優勢。



