樂普生物和康諾亞共同宣佈與阿斯利康就CMG901達成全球獨家授權協定

香港, 2023年2月23日 - (亞太商訊) - 樂普生物科技股份有限公司 (HK:02157)和康諾亞生物醫藥科技有限公司(HK:02162)今日共同宣佈與阿斯利康(AstraZeneca,LSE/STO/納斯達克:AZN)就潛在世界首創Claudin 18.2抗體偶聯藥物CMG901達成全球獨家授權協定。根據授權合約,阿斯利康將負責 CMG901 的全球研發、製造和商業化。



CMG901正在進行治療Claudin18.2陽性表達的實體瘤的I期臨床試驗。I期臨床試驗的初步結果表明,CMG901具有良好的安全性和耐受性,並在目前臨床試驗的劑量水準上呈現出令人鼓舞的抗腫瘤療效。



基於此協議及條款,由樂普生物和康諾亞合資設立的KYM Biosciences Inc.將獲得6300萬美元的預付款和超過11億美元的潛在額外研發和銷售相關的里程碑付款,以及高達低雙位數的分層特許權使用費。阿斯利康將獲得 CMG901 研究、開發、註冊、生產和商業化的獨家全球許可。該交易預計於 2023 年上半年完成,具體取決於慣例成交條件和監管許可。



康諾亞聯合創始人、董事長兼首席執行官和KYM Biosciences Inc.董事長陳博博士表示:「我們非常高興與阿斯利康合作。作為世界一流的生物製藥企業,阿斯利康在抗腫瘤藥物領域擁有豐富、成功的藥物開發和商業化經驗。此次合作不僅基於對CMG901作為潛在世界首創Claudin18.2 ADC的肯定,也是對康諾亞自主研發創新能力的認可。期待此次全球範圍的項目合作惠及廣大國內外患者。」



阿斯利康腫瘤研發部生物工程與腫瘤靶向遞送高級副總裁Puja Sapra 表示:「我們很高興有機會加速 CMG901 的開發,這是一種可用於Claudin18.2 陽性表達的癌患者的潛在新藥。 CMG901不僅加強了我們不斷增加的抗體藥物偶聯物產品線,也支援我們為胃腸道癌症患者拓展治療選擇和改善預後的雄心。」



關於CMG901

CMG901是首個在中國及美國均取得臨床試驗申請批准的靶向Claudin 18.2的全新重組人源化單克隆抗體偶聯藥物,由抗Claudin 18.2單克隆抗體、可裂解的連結體和細胞毒性小分子單甲基澳瑞他汀E(MMAE)組成。CMG901由 KYM Biosciences Inc.(KYM)所有,KYM 是康諾亞(KYM 70%的所有權)和樂普生物(KYM 30%的所有權)成立的合資企業,旨在共同開發、商業化和製造CMG901。



關於樂普生物科技股份有限公司

樂普生物科技股份有限公司(簡稱「樂普生物」,香港聯交所股票代碼:2157.HK)致力創新,聚焦於抗腫瘤靶向治療和免疫治療藥物中同類首創及同類最優的候選藥物的發現、開發及商業化。公司持續建設自身商業化能力,不斷實現從核心技術到成藥的強大轉化和產業化。目前,樂普生物的產品管線覆蓋三大領域,分別為免疫治療、ADC靶向治療和溶瘤病毒藥物,包含1種商業化上市藥物,7種臨床階段候選藥物(其中5款為ADC產品)及多種臨床階段主要候選藥物的聯合療法。公司的ADC候選藥物管線在中國處於領先地位。



關於康諾亞生物醫藥科技有限公司

康諾亞生物醫藥科技有限公司(簡稱「康諾亞」,香港聯交所股票代碼:2162.HK),是一家專注於自體免疫和腫瘤治療的創新生物科技公司,立足創新,專注研發,致力於為患者提供更多高品質,可負擔的創新療法。以在全球和中國首創並獲批上市的PD-1抗體藥物發明人為核心,領導團隊均為生物製藥行業頂尖專家,具有世界級的豐富科技成果轉化和卓越的國內外產業化經驗。目前,康諾亞針對自身免疫和腫瘤領域搭建起多元化且具世界範圍競爭力的產品管線,高效推進多項創新產品臨床研究,自主研發的一類創新藥30項,其中9項已進入臨床試驗階段。公司於2021年7月8日在香港聯交所主板上市。





