汽車之家4季度實現營收利潤雙增 新能源收入表現亮眼同比大增153%

香港, 2023年2月21日 - (亞太商訊) - 北京時間2月16日,汽車之家(ATHM;2518.HK)於盤後公佈了2022年第四季度及全年財務業績。公告顯示,公司去年第四季度總營收18.9億元,同比增長11.8%,環比增長2.7%;歸屬於汽車之家的經調整淨利潤為6.69億元,同比增長43%,環比增長13.3%,經調整淨利潤率為35.3%,四季度業績全面超越市場平均預期。全年總營收69.4億元,全年經調整淨利潤21.7億元,歸屬于普通股股東的淨利潤為約18.07億元,每股盈利3.62元。

汽車之家特邀AI體驗官宮玖羽亮相2022廣州車展

此外,公司積極回饋廣大股東的長期支持,2022年的派息總額為5億元,派息率比2021財年提升約8個百分點。2022年每股美國存托股股息0.58美元(或每股普通股股息0.145美元)。



汽車之家董事長兼CEO龍泉表示,“在全體員工的努力下,公司固本強基,開拓創新,全年業績表現穩健,多項業務增長亮眼,特別是在內容生態建設和賽道創新兩大關鍵領域取得了長足進步。”



核心業務加速恢復 四季度營收利潤雙增



過去一年,各行各業面對充滿不確定性的全球資本市場,都在不斷地創新發展。汽車之家堅持橫向拓寬內容生態邊界,縱向深挖產業新賽道,以穩健的盈利情況和優異的財務業績圓滿收官2022。



財報資料顯示,汽車之家第四季度業績加速恢復,媒體服務和線索服務業務收入分別為6.10億元、7.86億元,兩大核心基盤同比增長21.4%,環比增長2.4%,再次築牢在汽車垂媒領域的領導性地位。



為保證用戶持續增長,汽車之家秉持“專業”和“好玩”兩大品牌態度,全方位構建有用+有趣的視頻內容生態體系。其中,公司連續4年打造的“818全球汽車節”已經成為行業內超級IP,全域曝光量突破164億,全域短視頻播放量破10億,取得了超預期的良好效果。根據QuestMobile的資料顯示,2022年12月,汽車之家移動端日均用戶量達到5,439萬,同比增長16.1%。



新能源收入同比增長153%,新領域發展成績顯著



此外,汽車之家在新業務領域增長顯著,為深化核心基盤業務佔有率,公司在2022年開啟新賽道、佈局新零售,並以數位化產品聯通汽車研發、行銷、管道、服務、品質全流程體系,以技術賦能主機廠、經銷商和二手車商的數位化經營,推進業務縱深發展。2022年9月5日,汽車之家宣佈位於上海的首家線下一站式購車零售店“能源空間站”正式營業。



2022年,汽車之家來自新能源品牌的整體收入同比增長153%,已連續四個季度保持高速增長,持續跑贏行業銷量增速,公司戰略轉型取得豐碩成果。據悉,未來汽車之家將繼續探索多業態融合,在多個城市提升線下門店滲透率,引領購車體驗變革。



汽車之家亦在資料產品和二手車領域加大資源投入,2022年主機廠數科產品持續突破,已經與中國市場超過一半的汽車品牌建立合作;數位化經銷商的單店收入和單店合作產品數同比提升均超20%;通過汽車之家的資訊撮合及拍賣服務,影響了全國二手乘用車交易量約21.5%,同比提升近5個百分點。



展望未來,汽車之家將繼續保持行業競爭優勢地位,夯實各項傳統基盤業務,同時繼續著力深耕各創新業務板塊,通過積極引領行業變革來大力推進汽車產業轉型升級,以穿越行業發展週期的優秀表現,不斷為使用者、客戶和股東,創造更多長期價值。





