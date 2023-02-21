Monday, 20 February 2023, 18:31 HKT/SGT Share: 碧瑤中標環保署合約 提供智能回收機及大數據分析平台

香港, 2023年2月20日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「集團」；股份編號： 01397.HK）欣然宣佈，集團獲得香港特別行政區政府（「政府」）環境保護署（「環保署」）批出一份為期兩年的服務合約（「合約」），為政府提供智能回收機（每部機提供兩格收取不同品類回收物）及一個大數據分析平台（「平台」），引領香港智慧城市的發展。



此合約為碧瑤發展綠色智能科技的一個重要里程碑。多年來，碧瑤幫助管理環保署轄下香港數以千計三色回收桶。碧瑤將回收累積的寶貴經驗，融入智能回收機的設計中，為香港資源循環回收打開新一頁。



智能回收機與環保署「綠綠賞」（電子）積分計劃銜接，以「綠綠賞」積分鼓勵市民進行回收。透過物聯網及無線技術，將回收數據實時傳輸至終端系統，既提高回收效率，更為社區帶來最佳服務。當智能回收機盛滿時，內置盛載量感應器可實時探測並通知負責回收機構及時進行回收，徹底解決過早收集浪費物流成本並製造不必要碳排放，以及過遲收集造成的環境滋擾。平台將分析回收數據，協助政府策略地部署資源於最合適的時間及地點進行回收，獲得最大效益。



智能回收機將於2023年第一季開始設置於不同地點，包括但不限於政府建築物、公共及私人屋邨、鄉村、商場及學校等。智能回收機可收集各種回收物，包括塑膠、紙張、金屬及玻璃樽。待兩年先導計劃結束後，政府將審視項目結果，有機會大幅增加香港智能回收機數量。



根據政府《香港資源循環藍圖2035》，香港已訂下於2035年前實現「零廢堆填」的目標。為實現目標，必須迅速行動並於循環回收上作出大幅改善。根據近期公佈的《香港創新科技發展藍圖》，政府計劃使用綠色智能科技的應用，以創造低碳和可持續的環境。碧瑤相信將為集團帶來龐大的機遇。



綠色智能科技業務預計將成為碧瑤其中一個增長引擎，並為集團向政府及商業機構提供一站式服務作為重要一環。結合勞動密集的服務、智能科技以及提供ESG數據，既可幫助政府創建可持續綠色智能城市，又可大幅提升商業機構的ESG表現，增強競爭力。碧瑤將持續研發更多創新項目，把握市場機遇，大力拓展綠色科技業務。



碧瑤綠色集團簡介：

碧瑤綠色集團（股份編號：01397.HK） 成立於 1980 年，是香港最大和最受敬重的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構和跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會和管治（ESG）的表現，以推進集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。





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