廣發証券獲人才發展國際權威獎項——「ATD BEST Award 最佳學習型企業獎」

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香港, 2023年2月15日 - (亞太商訊) - 近日，人才發展領域最具權威的國際性獎項——「2022-2023 ATD BEST Award最佳學習型企業獎」公佈獲獎名單，廣發証券入選其中，成為該獎項創立20年來國內首家獲此殊榮的證券公司。
「最佳學習型企業」是人才發展領域國際最高組織獎，其頒發機構國際人才發展協會ATD（Association for talent development）成立於1943年，是全球最大的專注於人才發展的國際性協會。本次獲得「最佳學習型企業」組織獎項的，在全球範圍內除廣發証券外，還有包括IBM、百事、日立、索尼、安聯保險等65家企業和機構。
該獎項主要用以表彰高度重視人才培養、持續投資於組織學習、有效搭建學習文化、人才發展能夠有效支援業務發展和戰略落地的企業和機構，因覆蓋範圍廣、評選難度高、權威性強，是全球公認的行業標杆性獎項。
此次榮獲「2022-2023 ATD BEST Award最佳學習型企業獎」，是對廣發証券長期重視人才學習、成長和發展，且取得創新和成效的肯定，也標誌著廣發証券在人才培養和學習型組織建設方面的豐富實踐，贏得全球人才發展領域權威機構的認可。
廣發証券搭建了業內領先的數字化學習和工作協同平台，其中，廣發証券完全自主研發的移動學習平台「廣發愛學」App，獲得軟件著作權證書。該學習平台通過建立「全員共創」的學習機制，營造「學習分享共成長」的學習氛圍，並積累了豐富的學習資源，2022年人均線上學習超過90學時。
廣發証券致力於把人才團隊快速學習能力打造成公司核心優勢，提供一流人才以支持公司戰略達成，高度重視優秀人才的選拔和培養，為人才提供差異化的發展路徑和成長機遇；公司圍繞拓展戰略視野、發展領導力、提升專業能力和創新能力、理解企業文化等多個維度，落地實施了多個重要學習項目，在財富管理專業培訓、數字人才培養、後備人才培養等領域，積累了比較豐富的經驗並取得了良好效果。
未來，廣發証券將持續以人才發展戰略作為公司發展戰略的重要組成部分，不斷探索學習型組織建設，持續提升員工的專業能力，為公司和資本市場的高品質發展提供不竭動力。
關於廣發証券股份有限公司
廣發証券股份有限公司成立於1991年，是國內首批綜合類證券公司，先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的全面風險管理體系及優質的服務成功實現持續穩健發展，多年來始終是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司控股廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發控股（香港）、廣發融資租賃及廣發基金，投資參股易方達基金（並列第一大股東），形成了集團化架構，服務客戶能力持續提升。截至2021年12月31日，公司共設立分公司25家、證券營業部284家，已實現全國31個省市自治區全覆蓋，資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。公司傳承以「知識圖強，求實奉獻」為核心的企業價值觀及優秀文化基因，形成了「以價值創造成就金融報國之夢」的使命及「穩健經營，持續創新；績效導向，協同高效」的經營管理理念，崇尚專業制勝、開拓創新，堅持走專業化發展道路，致力於發展成為一流的投資銀行和財富管理機構。
話題 Press release summary
部門 金融
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