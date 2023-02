Wednesday, 15 February 2023, 12:15 HKT/SGT Share: 熱烈祝賀深睿醫療俞益洲教授當選2022年ACM Fellow

香港, 2023年2月15日 - (亞太商訊) - 2023開年,美國計算機學會(ACM)宣佈了2022年ACMFellow名單,深睿醫療首席科學家俞益洲教授隆重當選,是本次入選的全球13名華人學者之一,彰顯了中國科學家在計算機領域的成就與貢獻。這是全球計算機領域專家、學者仰望的專業學術榮譽。



深睿醫療聯合創始人/首席科學家 俞益洲教授



ACM(Association for Computing Machinery)是全世界計算機領域影響力最大的專業學術組織之一。ACM Fellow 是美國計算機協會 (ACM)授予資深會員的榮譽,目的為表彰會員中對於計算機相關領域貢獻前 1% 的學者,其審查過程十分嚴格,每年遴選一次,研究員由同行提名,提名由委員會審查。本年度新入選科學家中共有 57 人,他們的貢獻涉及網路安全、計算機視覺、人機交互、移動計算等領域,俞益洲教授憑藉其在計算機圖形學和計算機視覺的突出貢獻入選。



俞益洲教授是香港大學電腦科學系教授,博士畢業于加州大學伯克利分校,曾在伊利諾大學香檳分校(UIUC)擔任終身教授,于2018年加入深睿醫療,作為深睿醫療首席科學家,領導深睿研究院進行醫療人工智慧演算法的自主研發工作。在入選ACM Fellow之前他已雙冕加身,獲得2018 ACM傑出科學家和2019年度 IEEE Fellow。俞教授在人工智慧和視覺計算方面做出了重要貢獻,包括計算機圖形學、計算機視覺、影像處理、醫學圖像分析和機器學習。他是2002年美國國家科學基金CAREER獎、ACCV 2018年最佳應用論文獎、ACM SCA 2011年和2005年最佳論文獎獲得者。俞益洲教授參與研發的技術經常被電影和醫療保健行業採用。他在 AAAI、CVPR、ICCV、MIA、NeurIPS、SIGGRAPH、TIP、TMI、TOG 和 TPAMI 等國際頂級會議和期刊上發表了100多篇論文。



俞益洲教授表示,他堅信在深度學習等人工智慧技術的帶動下,醫學正在從“基於徵象的醫學”轉向“資料驅動的醫學”,他帶領的深睿研究院正在見證並參與到這場變革中。深睿研究院持續不斷的創新能力和始終堅持從場景出發的產品研發佈局為深睿醫療的健康穩定發展奠定了堅固的基礎,取得的成果行業矚目。農曆新年前,深睿醫療乳腺AI軟體獲得國家藥監局頒發的國內首個,同時也是目前國內唯一的一張乳腺AI三類證。至此,深睿醫療已手握6張NMPA三類證,行業領先。在剛剛過去的2022年,深睿醫療高速發展,接連發佈了4款提升多種疾病診斷效率與精度的AI新產品,包括AI輔助診斷系統、軟硬體一體的智慧裝備等多種形式。公司業務持續上揚,取得了爆發式的增長。



以俞益洲教授為核心的深睿研究院以臨床痛點為核心,攻克難關、突破瓶頸,截止到2022年底,在計算機視覺頂級會議及國際知名醫學SCI期刊發表論文300多篇,累計影響因數超1500。深睿醫療已牽頭或參與了7項科技部重點研發計畫項目,15項國家自然科學基金專案,30多個省市級科研專案,涵蓋了醫學影像處理、醫療大資料知識體系的構建與應用以及相關數位療法等多個研究方向。同時,在2022年工業和信息化部和國家藥品監督管理局公示的人工智慧醫療器械創新任務揭榜單位名單中,深睿醫療共有6個牽頭或參與的專案上榜,上榜專案之多,研究跨度之廣,在醫療人工智慧企業中實屬罕見。



“任何產品都將服務於具體的場景,場景是AI的試金石”這是以俞益洲教授領銜的深睿研究院的工作理念,也是深睿醫療一直在堅持的初心。創新推動科技發展,科技促進醫療大健康產業的更新換代,讓我們共同邁向人工智慧所引領的醫療發展新時代!





