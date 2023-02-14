Tuesday, 14 February 2023, 10:58 HKT/SGT Share:

來源 Ocumension Therapeutics 歐康維視發佈2022年度業績盈利預喜 預期全年總收入及毛利分別同比大幅增長176%至183%及171%至179%

香港, 2023年2月14日 - (亞太商訊) - 中國眼科醫藥平台公司 — 歐康維視生物（「歐康維視」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1477）欣然宣佈，預期截至2022年12月31日止年度（「2022年度」）之總收入及毛利分別同比大幅增長。



公司預計截至 2022年度的總收入約為155百萬元至159百萬元（人民幣，下同），相當於與截至2021年度的總收入約56.1百萬元增加約176%至183%。此外，截至2022年度的毛利約為100百萬元至103百萬元，較截至2021年度毛利約為36.9百萬元增加約171%至179%。



2022年總收入及毛利錄得大幅增長主要得益於公司核心產品OT-401（氟輕鬆玻璃體內植入劑：優施瑩®）的商業化；銷售眼科產品包括歐沁®及酒石酸溴莫尼定滴眼液等）產生的收入增長；及醫藥產品推廣服務所產生的收入增加。



歐康維視生物執行董事兼首席執行官劉曄先生表示：「中國政府採取了有效的隔離措施以降低中國COVID-19的確診病例，加上我們根據相關規定及政策採取多項預防措施調整僱員工作安排，讓我們有充足人員繼續進行現場或場外工作，確保業務及研發活動受到的干擾最小。同時，雖然新冠疫情造成的中國部分區域封閉使得眼科用品銷售受到影響，但隨著非封閉區域醫院開拓速度加快，令我們銷售持續放量。歐康維視已經證明在過去是中國眼科藥物研發的領頭企業，隨著核心產品的商業化，我們將繼續向成為中國眼科藥物市場的領跑者邁進。」



關於歐康維視生物

歐康維視生物是一家中國眼科醫藥平台公司，致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。公司的願景是提供世界一流的藥物整體解決方案，以滿足中國眼科醫療的巨大需求。公司相信，公司具有明顯先發優勢的眼科醫藥平台將令公司在中國眼科業界取得領先地位。截止目前，公司已擁有眼前及眼後段24種藥物資產，建立起了完整的眼科藥物產品線，11款產品處於商業化階段，6款產品已進入III期臨床試驗，核心產品優施瑩（0.18mg氟輕鬆玻璃體內植入劑）已在國內獲批上市。2020年7月10日，歐康維視生物在香港聯合交易所有限公司主機板掛牌上市，股票代碼：01477。



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