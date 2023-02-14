Monday, 13 February 2023, 19:10 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康與保誠香港達成戰略合作 深化醫療保險戰略合作 完善多元化大健康生態

香港, 2023年2月13日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構*──醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團與保誠保險有限公司（「保誠」）達成戰略合作關係，雙方將共同開發定制化的健康管理增值服務，守護客戶的健康及財富。基於雙方的戰略合作，醫思健康將作為專屬服務供應商，向保誠的客戶提供復必泰二價疫苗注射及其他醫療服務，保誠香港客戶可透過網上平台進行預約。



醫思健康致力構建一站式多專科大健康服務閉環平台，與保險巨頭的合作是公司核心策略的重要組成部分。得益於多年來建立的領先品牌及透過獨特的一站式大健康生態提供的全面健康管理服務，集團與保險巨頭建立了互信的合作關係，不斷完善可實現產業鏈縱深整合的大健康閉環生態系統。秉承同樣「以客為本」的理念，集團與保誠香港達成戰略合作，為客戶提供可持續，可負擔，可觸達的優質的預防性及精準性之醫療服務。



醫思健康執行董事兼聯席行政總裁呂聯煒先生表示︰「集團非常榮幸能夠與香港領先且具有悠久歷史的保險產品供應商保誠達成戰略合作，為更廣泛的客戶提供優質且多樣化的健康管理服務。香港私營醫療市場具有巨大潛力，集團相信是次合作將可促進保險公域客戶引流，加速集團於醫療健康服務的內生增長。未來集團持續推進與科技、電訊、保險、房地產及製藥領域企業的深度戰略合作，不斷完善醫思閉環大健康生態系統。」



保誠保險有限公司行政總裁林智剛先生表示：「對保誠而言，我們了解每一位客戶都是獨一無二，各有不同的人生目標和夢想追求。通過與醫思健康等行業龍頭攜手合作，我們致力為客戶提供適時的健康和財務保障，協助他們於身心健康的旅程上取得成功，活出精彩人生。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究







話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

