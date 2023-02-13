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來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 全球報告：亞太地區穩健的 1 期試驗增長

澳大利亞悉尼, 2023年2月12日 - (亞太商訊) - 以亞太地區為中心的領先生物技術 CRO Novotech 發布了一份關於 Phase 1 試驗活動的新全球報告，包括快速增長區域和治療領域的當前指標。數據分析發現，亞太地區是過去十年中 1 期試驗增長最快的地區，到 2022 年達到 58% 的份額，其中中國在全球領先 1 期試驗。



Novotech 在歐洲和美國提供獨特且無與倫比的早期至晚期 CRO 服務套件，並專注於亞太地區，該公司在提供高質量的快速臨床試驗方面享有盛譽。



根據題為“I期全球臨床試驗格局——聚焦亞太地區”的新報告，2022 年亞太地區佔全球啟動的約 3,600 項 I 期試驗的 58%。該報告發現，亞太地區是過去十年中 1 期試驗增長最快的地區，10 年復合年增長率為 18%。 2018年至2022年間，該地區表現穩定，自2018年以來一直保持多數份額，2021年達到61%的峰值。中國大陸、澳大利亞、韓國、日本和印度是亞洲前五名 地點，共同貢獻了全球 I 期試驗的 50% 以上。



亞太地區有需求的關鍵原因之一是它擁有最短的患者入組時間和最快的招募速度。亞太地區擁有更廣泛的患者基礎，這加快了患者招募過程並縮短了試驗持續時間，從而能夠啟動和完成試驗。



該報告發現，亞太地區還領先於頂級治療領域的 I 期試驗。腫瘤、傳染病、中樞神經系統、心血管和代謝紊亂是中國、澳大利亞、韓國、日本和印度等亞洲主要地區進行 I 期試驗的主要治療領域。在所有五個地點的總和中，中國在所有綜合考慮的頂級治療領域的 I 期試驗中佔據了主要份額（>80%）。 ”



請參閱第 1 階段位置和治療區域分析的 報告，包括：

- 免疫調節療法

- 免疫腫瘤學

- 過繼細胞療法

- 同種異體、自體、幹細胞和再生醫學

- DNA 和 RNA

- 疫苗

- 多特異性單克隆抗體

- 微生物組



細胞與基因

最新數據還顯示，亞太地區是全球細胞和基因治療試驗增長最快的地區，佔所有細胞和基因研究的三分之一以上，其中中國在該地區處於領先地位。 2016 年至 2021 年，該地區已經佔細胞和基因治療試驗活動的三分之一以上，並且與世界其他地區相比，細胞和基因治療試驗的增長率快了近 50%。中國的增長率比世界其他地區快 15%。在腫瘤學之後，大多數細胞和基因試驗都在傳染病、中樞神經系統和心血管疾病中進行。此外，亞太地區是全球 CAR-T 試驗的領先地區，2015 年至 2022 年間，中國吸引了全球約 60% 的 CAR-T 試驗。



歐洲擴張——全球足跡

該公司最近收購了 EastHORN，這是一家歐洲 CRO，在歐洲大陸多個具有重要戰略意義的地點擁有臨床、醫療和監管專業知識。此次收購是 Novotech 在歐洲和美國的全球擴張計劃的一部分。



獎項表彰

Novotech 最近被評為全球領先 CRO 中的前 10 名 CRO，被授予亞太細胞和基因治療臨床試驗卓越獎，併入選亞太合同研究組織年度公司獎。該公司在過去 3 年中籤署了 45 份領先網站合作協議。



在這裡查看報告 https://tinyurl.com/novotech-global-report



關於Novotech健康控股 - Novotech-CRO.com

Novotech 是領先的以亞太地區為中心的生物技術CRO，具有全球執行能力。 Novotech 是一家臨床 CRO，擁有實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢服務和 FDA 監管專業知識，在 3,700 多個臨床前和臨床項目中擁有豐富經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國及歐洲進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。 Novotech 在 20 個地區的辦事處擁有超過 2,700 名員工。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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E: communications@novotech-cro.com

澳大利亞: +61 2 8218 2144

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