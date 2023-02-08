德盈控股易名「小黃鴨德盈控股國際有限公司」



香港, 2023年2月8日 - (亞太商訊) - 提供角色授權服務、設計諮詢服務及擁有原創B.Duck家族角色的國內最大的中國本地角色知識產權公司 - 德盈控股國際有限公司（連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2250.HK）欣然宣布，昨日於股東特別大會通過決議案，批准將公司之英文名稱由「Semk Holdings International Limited」更改為「B.Duck Semk Holdings International Limited」，並將公司之中文雙重外文名稱由「德盈控股國際有限公司」更改為「小黃鴨德盈控股國際有限公司」，是配合集團未來長遠發展方向之策略性舉措。

德盈控股主席兼行政總裁許夏林先生。

集團主席兼行政總裁許夏林先生表示：「德盈控股今年踏入第十八個年頭，憑藉集團上下努力耕耘，目標一致，立下了不少重要里程碑。我們相信，將旗艦知識產權（IP）品牌『小黃鴨』加至公司名稱，能進一步提高集團辨識度，完善及提升品牌形象和調性。為強化集團整體續航力和延伸性。



作為長遠發展戰略，集團近年致力將旗下IP品牌打造成以年輕人為目標受眾群的潮流品牌，包括與《第五人格》和《PUBG BATTLEGROUNDS》等大熱手遊合作，亦與新一代藝術家推出聯名產品，滿足年輕消費者的需求。管理層期望能夠改變IP品牌的傳統表達方式，突破固有標籤，為IP賦予新活力，使品牌更年輕化，定位更加清晰。」



2021年，B.Duck成為中國國內IP授權市場上以營收計排名第一位的中國原創IP。作為一個相對年輕的品牌，B.Duck能在人才濟濟的IP舞台佔一席位，著實不容易。2022年初，德盈控股成功在香港主板上市，為日後業務發展搭建更大的舞台。改名後的小黃鴨德盈控股國際有限公司，將以全新視野，踏上新征途，與一直以來支持B.Duck的各位共創新里程。



管理層深明，除了要著力鞏固現有基礎，如何提高品牌的多元性，全面提升市場滲透率及持續為市場帶來價值，將會是制訂未來發展策略的重要考量。為了推動集團業務持續增長，實踐展現中國文化軟實力的長遠戰略願景，集團擬訂了清晰的三年發展規劃，透過「橫向」+「縱向」雙軌並行，達到與上游、下游和同行資源整合，產生協同效應。



集團將繼續採取多元增長策略，專注於提升IP矩陣，發展創造力，投資價值鏈中潛在品牌。集團亦會積極於東南亞市場發展跨境電子商務，全面整合線上線下業務及豐富市場渠道。值得留意的是，集團早前成立一合營公司，將在泰國經營電商及授權業務。泰國是集團目前海外最大的授權地區，未來三年電商的年複合增長率達23%，發展潛力巨大。B.Duck在東南亞當地已有一定粉絲群，提升產品曝光和覆蓋有效達到加速粉絲傳播及變現速度的戰略性發展目標。加上合營公司的另一股東擁有豐富的跨境電商物流經驗。因此，集團計劃先將自身電商業務及授權客戶開發的國內產品出口至泰國，亦會與當地不同類型機構合作，願景形成全方面協作，形式包括但不限於聯名產品、戶外廣告、實景娛樂授權項目等等。集團亦會為合作伙伴的IP開發特有風格指南、衍生產品設計、授權業務擴展等。雙方聯手產生協同價值，致力將國內成功業務模式複製在東南亞市場。



此外，基於web 3.0，集團將探索元宇宙社區及為品牌搭建線上線下私域流量池，致力加深產品維度及探尋時尚品牌及潮玩產品，實現擴大收入規模及運營體量。為了進一步鞏固B.Duck的品牌定位，集團今年推出了以Z世代群體為核心用戶群體的創意潮流精品零售品牌 – B.Studio。集團希望通過私域小程式、種草行銷、社群交互、精品快閃店等等行銷策略建立數位行銷體系。此舉將為新產品開發、管理服務提升優化以及消費數據分析等多方面提供數據根基，使集團更精準地鎖定目標群體。



許夏林先生總結：「展望將來，集團將通過自研孵化、收購、授權代理等方式，擴充優質IP矩陣，向『優質綜合IP運營企業』的戰略目標全速進發。憑藉在IP開發、設計、運營、授權、推廣全方位專業能力和豐富經驗，我們將繼續全力深耕線上線下業務發展整合，培養消費者跨渠道消費。線上佈局涉獵影視、動漫、遊戲、元宇宙等；線下消費場景覆蓋消費品供應鏈、全品類潮玩和實景娛樂等項目。線下曝光是打造品牌調性的重要一環，實體場景和產品能鮮明地展現B.Duck的個性。全球經濟復常，線下經濟活動復甦，為我們線下消費場景提供龐大發展空間。



所有游向未知的出發，都是探索可能的開始。小黃鴨德盈控股在作出新嘗試的道路上將會步履不停，遨遊在不同創意賽道上，成為歷久仍能常新的IP品牌。」



關於德盈控股國際有限公司

德盈控股國際有限公司（股份代號:2250.HK）是國內最大的本地角色知識產權公司，提供授權服務、設計諮詢服務及零售自創的B.Duck家族角色品牌產品。



憑藉內部強大的設計能力，集團根據「Be Playful」的品牌理念開發及培育包含約26個原創角色。於2022年6月30日，B.Duck家族角色於不同電子商務平台及社交平台錄得合共逾1,900萬B.Duck粉絲訂閱或關注。



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