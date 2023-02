Wednesday, 8 February 2023, 11:47 HKT/SGT Share: 國軒高科與歐洲電池公司INOBAT達成合作意向

香港, 2023年2月8日 - (亞太商訊) - 2月5日,國軒高科全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與歐洲電池製造商INOBAT 簽署諒解備忘錄。雙方將憑藉各自的技術優勢、互補能力,以及共同的可持續發展理念,攜手探索包括在歐洲合資建設 40GWH產能在內的合作機會,推動動力電池和儲能領域的變革。

InoBat公司創始人兼首席執行官Marian Bocek(左)與國軒高科工研總院院長、高級副總裁蔡毅(右)代表雙方簽約,InoBat 董事會成員兼首席發展官 Tara Lindstedt (中)見證

簽約雙方合影留念

據協定,雙方將在生產製造、技術研發等多個領域開展合作探討。在電芯製造領域,雙方將共同探索以合資形式建設40GWh電芯及Pack工廠;在技術合作領域,將基於雙方各自在磷酸鐵鋰和三元電池領域的優勢展開合作;在儲能領域,雙方將基於InoBat在斯洛伐克現有工廠,共同探索開展儲能電池生產的潛力,以儘快開拓歐洲市場。此外,雙方還致力於在設施運營方面建立技術與商業合作,並共同探討生產廢料和報廢電池迴圈再生產的可行性方案。



InoBat公司創始人兼首席執行官Marian Bocek在致辭中表示:“國軒高科是InoBat的理想合作夥伴。我們共同堅信只有當能源和提供這種能源的產品能夠以可持續的方式進行採購和回收時,可持續的未來才能實現。這也是InoBat 長期秉承的理念。此次合作將為雙方提供一個充分利用各自優勢實現互補的機會,有目標地在我們尚未探索的領域開展合作,對此我感到非常高興。我相信雙方在加強知識共用,開展人員交流和產品合作方面有良好的合作前景。”



國軒高科工研總院院長、高級副總裁蔡毅表示:“InoBat 是一家擁有先進發展理念和獨特技術優勢的歐洲電池製造商。該公司宣導“從搖籃到搖籃”的、以迴圈的方式製造電動汽車電池的方法,使電池中使用的所有材料不斷被回收,並在用完後被製成新電池,這與國軒高科一直宣導的“讓綠色能源服務人類”的使命不謀而合。國軒高科與InoBat聯手,將在電池技術創新、歐洲當地語系化生產及電池的迴圈回收等方面開展全方位的合作探討,相信這是一次合作共贏、共創未來的佳機,可以加速推進國軒高科2025年實現在海外的100GWh電池佈局,助力公司的國際化進程。



關於 INOBAT :

該公司是一家從事電池開拓性研發、製造、回收的電池製造商,致力於為乘用車、商用車、賽車和航空航太設備提供通用和定制化解決方案。該公司以迴圈方式製造電池的綠色生產理念,通過“從搖籃到搖籃”的電池供應鏈創新解決方案,得到力拓集團、印度Amara Raja集團、美國Ideanomics公司、國際金融公司(IFC)、IPM集團等眾多戰略投資者和合作夥伴支持,並入選歐盟委員會“歐洲共同利益重要項目(IPCEI)”。





