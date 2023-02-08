國軒高科與歐洲電池公司INOBAT達成合作意向

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|Dec 22, 2022, 15:36 HKT/SGT
|國際化版圖漸明，國軒泰國行背後的戰略與考量
|Dec 16, 2022, 08:42 HKT/SGT
|泰國新國軒成立 國軒欲打造電池出口東盟基地
|Nov 21, 2022, 10:48 HKT/SGT
|國軒高科與VinES合作越南首個LFP電池工廠開工
|Oct 27, 2022, 09:56 HKT/SGT
|國軒高科前三季度營收與歸母淨利雙雙三位數增長；第三季度單季營收57.88億元，同比增長166%
|Oct 20, 2022, 14:58 HKT/SGT
|儲能再下一城！國軒高科獲中國電力600MWh訂單
|Aug 26, 2022, 22:01 HKT/SGT
|國軒高科公佈2022年中期業績
|Aug 15, 2022, 13:48 HKT/SGT
|現價39目標價65，大眾深度捆綁的這家企業，值嗎？
|Aug 8, 2022, 17:31 HKT/SGT
|桐城國軒年產40GWh項目 一期10GWh正式投產
|Aug 1, 2022, 20:18 HKT/SGT
|中歐互聯 同頻共振 國軒高科GDR正式在瑞交所上市
|July 27, 2022, 18:52 HKT/SGT
|新能源汽車市場發展超預期 國軒高科GDR上市加速鋰電池產業佈局
|July 24, 2022, 16:18 HKT/SGT
|國軒高科：瑞士交易所GDR上市發行獲得中國證監會批准
|June 28, 2022, 17:33 HKT/SGT
|國軒高科擬在歐洲投建年產18GWh生產基地