行業基本面明顯改善 陸金所控股申請回港上市

香港, 2023年2月8日 - (亞太商訊) - 又一家美股上市公司準備登陸港交所。2月1日,陸金所控股(LU.US)向港交所遞交上市申請,擬於主板掛牌。公司主要為小微企業主提供獲取普惠型產品和服務的便捷管道,並賦能機構合作夥伴使其能高效地觸達和服務小微企業主。截至2022年9月30日,陸金所控股已為中國合計約660萬名小微企業主提供服務。



行業步入監管常態化 需求復甦之下金融科技平台發展現轉機



2017年,中國監管層開始對互聯網金融行業加大監管力度,經過數年的階段性整改後,中小互聯網金融機構大量出清。中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清曾在接受新華社採訪時表示,14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成,少數遺留問題也正在抓緊解決,後續將實行常態化監管,鼓勵平台企業合規經營。常態化監管趨勢下,超預期監管的不確定性明顯降低,符合要求的頭部金融科技平台機構競爭環境將得到改善,有助於其更好地開展業務經營。



從需求端看,隨著中國經濟恢復常態,小微企業發展正逐漸復甦,並帶來大量融資需求。不過,由於融資渠道受限、缺乏良好的信用狀況及財務記錄、數字化了解不足、客戶及合作夥伴獲取渠道有限等問題,小微企業存在巨大的融資需求缺口。根據灼識諮詢估計,到2026年,小微企業融資需求缺口將達到人民幣70.9萬億元。



相較于傳統的金融機構融資,金融科技平台能夠提供更為豐富的產品及服務,在一定程度上彌補了傳統金融機構融資的短板,可有效滿足小微企業多樣化的融資需求。此外,金融科技平台還可通過其技術賦能,幫助傳統金融機構拓展客戶範圍,降低獲客成本,完善產品和服務。



在行業監管的不確定性降低以及需求復甦共同作用下,非傳統金融服務提供者有望實現新的發展。



行業步入 「深水區」陸金所控股啟動赴港上市



在常態化監管趨勢下,非傳統金融服務行業已步入「深水區」,多家行業內企業傳來上市消息,除本次陸金所控股遞表港交所外,360數科已於去年底登陸港交所,京東數科也被傳出啟動上市的消息。



據灼識諮詢測算,截至2022年6月30日,按普惠型小微企業貸款餘額計,中國前五大非傳統金融服務提供商為網商銀行、微眾銀行、度小滿金融、京東科技及陸金所控股,這五者合計佔據67.7%的市場份額,其中陸金所控股為非傳統金融服務提供商中的第二大參與者,市場份額為17.6%。



招股書顯示,陸金所控股通過核心零售信貸賦能業務模式賦能借款人及機構合作夥伴。截至2022年9月30日,公司已為中國合計約660萬名小微企業主提供服務。截至同日,公司賦能的零售信貸總餘額達人民幣6,365億元,其中81.1%來自小微企業主。



財務數據方面,2020年、2021年以及截至2022年9月30日止九個月,陸金所的總收入分別為人民幣520億元、人民幣618億元及人民幣458億元,淨利潤分別為人民幣123億元、人民幣167億元及人民幣96億元。



此外,陸金所控股亦在招股書中透露新的業務進展:公司於2022年11月推出了新的小微企業主增值服務平台,以實現向小微企業主生命週期顧問的角色轉型。





