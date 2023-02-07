Tuesday, 7 February 2023, 17:17 HKT/SGT Share:

來源 Hong Kong Investor Relations Association (HKIRA) 2023年第九屆投資者關係大獎現正接受公眾提名

香港, 2023年2月7日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會欣然宣布2023年第九屆香港投資者關係大獎 （「獎項」）現正式接受公眾提名。踏入獎項連續舉辦的第九年，香港投資者關係協會期待透過此獎項表揚更多於投資者關係及企業管治表現出眾的香港上市公司。

惠理基金管理公司董事總經理及亞太區分銷業務主管陳榮達先生，評審團主席香港恒生大學何善衡博士銀行學及金融學系教授暨ESG研究中心主任鄭子云教授，香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士及華潤啤酒（控股）有限公司公司秘書及投資者關係總監梁偉強先生（從左至右）。

香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示：「隨著我們進入後疫情時代，投資者關係專才須思考如何加強與不同持份者的溝通。疫情令行業出現變化，除較以往更專注ESG、健康與保健外，亦會善用科技與相關人士進行溝通，我們很高興看到投資者關係業界專才能適應市場變化，並期待今年的獎項將表揚更多最佳守則的上市公司。」



去年共 167 間上市公司角逐各個獎項，超過 790 名合資格的投票人士和超過 290 間合資格投票的機構共投票予各個組別共 48 名得獎者。在一眾得獎者之中，華潤啤酒（控股）有限公司（股份代號：00291）、裕元集團（股份代號：00551）及莎莎國際（股份代號：00178） 分別為「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股、中型股及小型股的得獎公司。



2023年第九屆香港投資者關係大獎很榮幸再次邀請到香港恒生大學何善衡博士銀行學及金融學系教授暨ESG研究中心主任鄭子云教授擔任評審團主席。作為IR最佳實踐的倡導者和研究者，鄭教授近年來一直在推動將ESG納入投資者決策的理念而 ESG相關獎項亦於2020年起加入香港投資者關係獎項類別。此外，鄭教授一直與香港投資者關係協會合作，不斷微調ESG獎項標準，以更好地反映香港及亞洲ESG要求的最新發展。 以表彰值得認可的公司。



2023年第九屆香港投資者關係大獎現正接受公眾提名於香港上市的公司。獲提名人士及上市公司經確認接受參賽後，投資界包括買方及賣方分析員及基金經理將可參與網上投票。各獎項組別中取得最高選票（得分）的獲提名專才或公司將入圍，並再由評審團甄選出「投資者關係飛躍進步獎」、「整體最佳投資者關係公司大獎」及「ESG 卓越大獎」之得獎者。為確保評選過程公平公正，評審團由來自學術界、專業機構代表及投資界組成。



2023年第九屆香港投資者關係大獎共有 15 項獎項組別，以表揚奉行優良投資者關係守則的人士及企業。其中 12 個獎項組別將透過公開提名及投票產生，其餘 3個獎項則由評審團選出。得獎名單將於 2023 年 6月在香港舉行的頒獎典禮上公布。有關詳情，請瀏覽 www.hkira.com/awards。



縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次出任本年度香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及鑽石贊助商。有關獎項的各個組別及準則，以及重要日期，請查閱附錄部份。



關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 (HKIRA) 是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會，負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。



協會致力於促進投資者關係守則的進步，以及提升會員的專業能力和地位。至今，協會擁有逾1,200名會員，他們大部份任職於香港聯合交易所上市企業。恒生指數成份股中，約六成四企業為協會會員。協會會員亦來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇，當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料，請瀏覽 http://www.hkira.com。



有關香港投資者關係大獎

每年一度的香港投資者關係大獎旨在鼓勵、認可及表揚一眾個人及於香港聯合交易所上市的公司於本地投資者關係行業的卓越表現。創辦於2015年，此獎項每年表彰在投資者關係方面具有高水準的個人和公司，以他們的卓越成就在投資界中樹立榜樣。



頒獎禮包括早上舉行的會議及中午舉行的頒獎儀式，匯聚投資者關係專才及行內專業人士，表揚該年度投資者關係行業的成就。更多關於獎項及網上提名的資料，請瀏覽 http://www.hkira.com/awards。



重要日期

提名期：2023年2月7日至3月13日

網上投票期：2023年3月21日至4月27日

評審團會議：2023年5月

頒獎典禮：2023年6月



獎項組別

獎項組別 / 嘉許 / 遴選方式

最佳投資者關係公司 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者團隊 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳 ESG（環境）/ 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳 ESG（社會）/ 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳 ESG（企業管治）/ 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者會議 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係推介素材 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳年報 / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係公司（新上市公司）* / 嘉許公司卓越成就 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係（主席/行政總裁） / 嘉許個人卓越表現 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係（財務總監）/ 嘉許個人卓越表現 / 接受提名及網上投票

最佳投資者關係專員 / 嘉許個人卓越表現 / 接受提名及網上投票

投資者關係飛躍進步獎 / 於2022年在上述範疇中取得最大進展的公司 / 評審團甄選

整體最佳投資者關係公司大獎 / 在上述範疇中展示出全面卓越表現的公司 / 評審團甄選

ESG 卓越大獎 / 在環境、社會及企業管治三方面整體表現優秀的公司 / 評審團甄選



* 2021及2022年於香港聯合交易所上市的公司均有資格被提名此獎項

備註：所有獎項將按公司市值劃分為大型股、中型股和小型股，最佳投資者關係公司（新上市公司）及投資者 關係飛躍進步獎除外



評審團成員(按英文姓氏排序)

名稱 / 職位 / 公司 組織

鄭子云教授 (評審團主席) / 何善衡博士銀行及金融學系教授，ESG研究中心主任，商學研究所主任 / 香港恒生大學

拿督斯里謝清海MAoF / 聯席主席兼聯席首席投資總監 / 惠理集團有限公司

董陳綺媚女士 / 執行董事兼行政總裁 / 鉅京控股有限公司

丘培煥女士 CFA, CPA / 前會長及董事 / 香港特許金融分析師學會

羅卓堅先生 / 理事會成員 / 香港會計師公會

陸東先生 / 獨立非執行董事 / 中信資源控股有限公司

繆子美女士 CFA, FRM / 亞太區股票研究主管 / 富達國際有限公司

魏偉峰博士 / 常務委員會成員及其會員服務小組委員會主席 / 香港上市公司商會





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