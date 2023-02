Monday, 6 February 2023, 14:56 HKT/SGT Share: 多項經營指標超預期 兔年春節萬達集團喜迎開門紅

香港, 2023年2月6日 - (亞太商訊) - 2023年1月10日前後,國內疫情防控顯著優化,隨著更多地區走出感染峰值,消費行業進入穩步的復工復產期,加上中央和地方擴內需促消費等政策逐步見效,多個城市客流量持續增加,春節期間居民消費需求大量釋放,帶動萬達集團多項業務指標持續回升。



商場與電影業務全面復甦 有效提升營收增長潛力



據了解,萬達集團在全國擁有480座萬達廣場,春節期間,萬達商場的客流恢復尤為明顯。統計數據顯示,今年除夕至初六,全國480座萬達廣場客流達1.6億人次,實現銷售收入人民幣(下同)126.8億元,其中可比萬達廣場同比2019年客流增長15%,銷售額增長29%。



除了商場外,沉寂了3年的中國電影市場,在經歷2020年春節檔缺失、疫情三年控制電影院上座率等重重困難後,也在疫情放開後迎來了全面復甦。作為院線龍頭企業,萬達電影在全國擁有825家影城,佔全國影城數量的6.6%。統計數據顯示,萬達影城春節期間觀影人次顯著上升,達1717萬,實現收入11.95億,其中票房10.4億元,佔全國票房市場份額15.5%,單屏收入是行業平均水平的2倍以上,可比影城同比2019年觀影人次持平,收入增長5.8%,票房增長5.7%。



票房恢復是電影行業復甦的重要體現,在春節氛圍的加持下,萬達影院與商場互相引流,電影市場與線下商業復甦回暖同頻共振,形成了人氣旺、市場暖、消費熱的良好氛圍,既提振了中國電影行業的士氣和信心,也為萬達集團的營收持續增長提供強有力的支撐。



旅遊酒店業務快速回暖 國內旅遊業柳暗花明



在今年春節期間,中國的出遊需求充分釋放,旅遊消費市場回暖明顯,多地旅遊市場復甦勢頭強勁。



根據文化和旅遊部近日發佈的數據顯示,今年春節假期,全國國內旅遊出遊3.08億人次,同比增長23.1%,恢復至2019年同期的88.6%。實現國內旅遊收入3758.43億元,同比增長30%,恢復至2019年同期的73.1%。



其中,萬達長白山度假區春節期間經營火爆、一房難求。統計數據顯示,春節期間,8家酒店收入4200萬,同比2019年收入增長52%。丹寨萬達小鎮春節期間客流28.9萬人,同比2019年增長了46%。延安紅街春節期間客流38.8萬人次,比去年大幅增長。萬達寶貝王樂園在全國擁有385家門店,春節期間客流820萬人次,收入8500萬,可比樂園同比2019年客流恢復至91%,收入恢復至95%。



旅遊消費的升溫亦帶來了整個產業鏈條利潤的加速增長,所涉及的酒店、民宿等經營利潤也隨之迎來高峰。據了解,萬達酒店管理公司在全國擁有酒店131家,春節期間接待人數35.6萬人,實現收入1.55億元,可比酒店同比2019年接待人數增加2%,收入增長21%。



疫情的放開和旅遊管理部門的一系列優惠刺激政策,既提振了旅遊業發展的信心,也增進了居民旅遊的意願。未來,萬達集團將繼續順應行業復甦態勢,積極優化服務質量,滿足大眾旅遊服務需求,助推國內旅遊業持續復甦。



總體而言,伴隨疫情防控措施的優化,兔年春節的市井煙火氣與出行人潮的蓬勃跡象,是我國消費長期向好的一大注腳,在消費回暖的繁榮景象里,體現了消費者情緒的穩定預期及整個社會的消費信心。



長期來看,我國消費市場具備著潛力大、韌性強、後勁足的特點,擴大內需是實現高質量發展、更高效率促進經濟循環的關鍵支撐,也是推動我國經濟穩步增長的引擎,因此,未來我國消費發展潛力仍然巨大。



萬達作為一家國際化大型企業集團,將積極搶抓消費行業整體復甦的良好機遇,加快產業佈局,推進企業轉型升級和跨越發展,不斷提高企業綜合實力和核心競爭力,為經濟社會發展做出更多的貢獻。





話題 Press release summary



部門 金融, Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network