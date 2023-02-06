Monday, 6 February 2023, 14:56 HKT/SGT Share: 多項經營指標超預期 兔年春節萬達集團喜迎開門紅

香港, 2023年2月6日 - (亞太商訊) - 2023年1月10日前後，國內疫情防控顯著優化，隨著更多地區走出感染峰值，消費行業進入穩步的復工復產期，加上中央和地方擴內需促消費等政策逐步見效，多個城市客流量持續增加，春節期間居民消費需求大量釋放，帶動萬達集團多項業務指標持續回升。



商場與電影業務全面復甦 有效提升營收增長潛力



據了解，萬達集團在全國擁有480座萬達廣場，春節期間，萬達商場的客流恢復尤為明顯。統計數據顯示，今年除夕至初六，全國480座萬達廣場客流達1.6億人次，實現銷售收入人民幣（下同）126.8億元，其中可比萬達廣場同比2019年客流增長15％，銷售額增長29％。



除了商場外，沉寂了3年的中國電影市場，在經歷2020年春節檔缺失、疫情三年控制電影院上座率等重重困難後，也在疫情放開後迎來了全面復甦。作為院線龍頭企業，萬達電影在全國擁有825家影城，佔全國影城數量的6.6％。統計數據顯示，萬達影城春節期間觀影人次顯著上升，達1717萬，實現收入11.95億，其中票房10.4億元，佔全國票房市場份額15.5％，單屏收入是行業平均水平的2倍以上，可比影城同比2019年觀影人次持平，收入增長5.8％，票房增長5.7％。



票房恢復是電影行業復甦的重要體現，在春節氛圍的加持下，萬達影院與商場互相引流，電影市場與線下商業復甦回暖同頻共振，形成了人氣旺、市場暖、消費熱的良好氛圍，既提振了中國電影行業的士氣和信心，也為萬達集團的營收持續增長提供強有力的支撐。



旅遊酒店業務快速回暖 國內旅遊業柳暗花明



在今年春節期間，中國的出遊需求充分釋放，旅遊消費市場回暖明顯，多地旅遊市場復甦勢頭強勁。



根據文化和旅遊部近日發佈的數據顯示，今年春節假期，全國國內旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%。實現國內旅遊收入3758.43億元，同比增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。



其中，萬達長白山度假區春節期間經營火爆、一房難求。統計數據顯示，春節期間，8家酒店收入4200萬，同比2019年收入增長52％。丹寨萬達小鎮春節期間客流28.9萬人，同比2019年增長了46％。延安紅街春節期間客流38.8萬人次，比去年大幅增長。萬達寶貝王樂園在全國擁有385家門店，春節期間客流820萬人次，收入8500萬，可比樂園同比2019年客流恢復至91％，收入恢復至95％。



旅遊消費的升溫亦帶來了整個產業鏈條利潤的加速增長，所涉及的酒店、民宿等經營利潤也隨之迎來高峰。據了解，萬達酒店管理公司在全國擁有酒店131家，春節期間接待人數35.6萬人，實現收入1.55億元，可比酒店同比2019年接待人數增加2％，收入增長21％。



疫情的放開和旅遊管理部門的一系列優惠刺激政策，既提振了旅遊業發展的信心，也增進了居民旅遊的意願。未來，萬達集團將繼續順應行業復甦態勢，積極優化服務質量，滿足大眾旅遊服務需求，助推國內旅遊業持續復甦。



總體而言，伴隨疫情防控措施的優化，兔年春節的市井煙火氣與出行人潮的蓬勃跡象，是我國消費長期向好的一大注腳，在消費回暖的繁榮景象里，體現了消費者情緒的穩定預期及整個社會的消費信心。



長期來看，我國消費市場具備著潛力大、韌性強、後勁足的特點，擴大內需是實現高質量發展、更高效率促進經濟循環的關鍵支撐，也是推動我國經濟穩步增長的引擎，因此，未來我國消費發展潛力仍然巨大。



萬達作為一家國際化大型企業集團，將積極搶抓消費行業整體復甦的良好機遇，加快產業佈局，推進企業轉型升級和跨越發展，不斷提高企業綜合實力和核心競爭力，為經濟社會發展做出更多的貢獻。





話題 Press release summary



部門 金融, Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

