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來源 Novotech Health Holdings Pte Ltd 亞太地區細胞與基因研究：Novotech 的增長速度比世界其它地區快 50%

澳大利亞悉尼, 2023年2月4日 - (亞太商訊) - Novotech 是亞太地區領先的生物技術專家 CRO 和亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎的獲得者，該公司表示該地區細胞與基因治療試驗的數量增長速度比世界其它地區快 50%。大多數試驗都在腫瘤學領域，特別是針對血癌、病毒感染和實體瘤。



在細胞和基因治療臨床試驗方面擁有豐富經驗的 Novotech 贊助了在德國柏林舉行的第六屆年度細胞和基因治療創新峰會（2023 年 2 月 15 日至 16 日）。



該公司最近收購了 EastHORN，這是一家歐洲 CRO，在歐洲大陸多個具有重要戰略意義的地點擁有臨床、醫療和監管專業知識。此次收購是 Novotech 在歐洲和美國的全球擴張計劃的一部分。



此次收購意味著生物技術客戶可以在歐洲和美國獲得 Novotech 獨特且無與倫比的早期至晚期 CRO 服務套件，並專注於亞太地區，該公司在亞太地區以提供高質量的快速臨床試驗而享有盛譽。



最新數據顯示，亞太地區是全球細胞和基因治療試驗增長最快的地區，佔所有細胞和基因研究的三分之一以上，其中中國在該地區處於領先地位。



2016 年至 2021 年，該地區已經佔細胞和基因治療試驗活動的三分之一以上，並且與世界其它地區相比，細胞和基因治療試驗的增長率快了近 50%。中國的增長率比世界其它地區快 15%。



在腫瘤學之後，大多數細胞和基因試驗都在傳染病、中樞神經系統和心血管疾病中進行。



此外，亞太地區是全球 CAR-T 試驗的領先地區，2015 年至 2022 年間，中國吸引了全球約 60% 的 CAR-T 試驗。



Novotech 首席執行官 John Moller 博士表示，“細胞和基因治療研究通常呈現出另一個層次的複雜性和監管過程，這意味著經驗豐富的 CRO 合作夥伴至關重要。我們深厚的經驗、卓越的現場和研究人員關係——這也轉化為專利訪問——我們的項目管理方法專注於解決問題、所有權和靈活性，以及我們在數據和技術方面的投資相結合，為該專業領域的生物技術公司提供所需的服務成功。”



Novotech 最近被評為全球領先的 CRO 中的前 10 名 CRO，被選為年度亞太合同研究組織公司獎，並在過去 3 年中籤署了 45 個領先的網站合作夥伴協議。



下載我們最新的數據報告：



與美國和歐盟5國相比，亞太地區臨床試驗的發展變化

https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



關於Novotech健康控股 - Novotech-CRO.com

Novotech 是領先的以亞太地區為中心的生物技術CRO，具有全球執行能力。 Novotech 是一家臨床 CRO，擁有實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢服務和 FDA 監管專業知識，在 3,700 多個臨床前和臨床項目中擁有豐富經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。 Novotech具有明顯優勢，可以為在亞洲及美國及歐洲進行臨床試驗的生物製藥客戶提供服務。 Novotech 在 20 個地區的辦事處擁有超過 2,700 名員工。詳細信息請訪問 https://novotech-cro.com/contact



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