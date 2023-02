Friday, 3 February 2023, 17:23 HKT/SGT Share:

來源 YEAHKA LIMITED 移卡科技(09923.HK)積極踐行ESG理念 獲S&P Global指數和恆生指數ESG高評分

香港, 2023年2月3日 - (亞太商訊) - 2022年,移卡科技(09923.HK)首次參與標準普爾全球企業可持續發展評估(S&P Global ESG Scores)和恆生指數ESG評級(Hang Seng Corporate Sustainability Indexes),分別獲得了 48分和A-(54.02)的亮眼成績。移卡S&P Global指數得分與騰訊持平,高於微盟、美團、阿里等互聯網公司;移卡恆生指數ESG得分高於本次所有被測評的港股上市公司平均分(52分)及行業平均分(50分)。



標準普爾全球企業可持續發展評估由標普全球(S&P Global)自1999年發起,是國際上最具影響力與公信力的企業可持續發展評估之一,2022年受邀參加評估的企業數量達11000家。恆生指數ESG評級也是深受投資機構認可的ESG評價體系,其評級結果被廣泛應用於投資決策中。



隨著可持續發展成為社會發展的新共識,ESG評級已經成為資本市場衡量公司投資價值的重要指標。良好的ESG評級代表公司具有更加高效的經營管理,更加符合利益相關方的期望,也意味著公司受到更多資本市場的關注和青睞。



移卡首次參評即能獲得亮眼成績,基於移卡在公司治理、環境保護、消費者議題、社會責任等維度的卓越表現。在公司治理方面,2022年,移卡成立了ESG委員會,進一步強化了ESG管治架構,全面升級ESG管治權責,並在公司內部展開多次合規培訓。



在環境保護方面,在ESG委員會的監督和帶領下,移卡集團自研投入數百萬元,採用低能耗綠色機房,將電源使用效率(PUE)值降低至1.56,預計每年節省電量可達798兆瓦時。



在消費者方面,公司基於構建數字化商業生態系統的核心理念,大力拓展到店電商服務,為消費者提供更加便捷、優惠、及時的生活服務。同時,公司通過科技創新,不斷優化產品體驗,提升客戶滿意度。



在社會責任方面,移卡集團加強交易風險管控,2021年度進行了超100億次風險決策,對超過300萬筆風險交易進行風險處理;持續開展“小店力量”計劃,聯合第三方機構為中小微商戶提供資金支持,累計2200萬元人民幣。



移卡科技表示,公司未來將會持續深耕ESG治理,將ESG發展理念和公司發展戰略深入融合,將社會責任理念融入至公司運營的各個層面,以持續的科技創新助力商戶和消費者更好的生活,不斷推進可持續發展工作,創造長期可持續投資價值。



S&P Global指數ESG評分詳情可登錄官網查詢:

https://www.spglobal.com/esg/scores/results?cid=4279124



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家基於支付的領先科技平台,專注為商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統,以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易,並延展到為商家和消費者提供豐富多樣的產品組合,目前包括(i)到店電商服務,為消費者提供一站式的超值本地生活服務;以及(ii)商戶解決方案,幫助商戶更好的管理及推動業務增長。





話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network