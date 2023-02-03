移卡科技（09923.HK）積極踐行ESG理念 獲S&P Global指數和恆生指數ESG高評分

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香港, 2023年2月3日 - (亞太商訊) - 2022年，移卡科技（09923.HK）首次參與標準普爾全球企業可持續發展評估（S&P Global ESG Scores）和恆生指數ESG評級（Hang Seng Corporate Sustainability Indexes），分別獲得了 48分和A-（54.02）的亮眼成績。移卡S&P Global指數得分與騰訊持平，高於微盟、美團、阿里等互聯網公司；移卡恆生指數ESG得分高於本次所有被測評的港股上市公司平均分（52分）及行業平均分（50分）。
標準普爾全球企業可持續發展評估由標普全球（S&P Global）自1999年發起，是國際上最具影響力與公信力的企業可持續發展評估之一，2022年受邀參加評估的企業數量達11000家。恆生指數ESG評級也是深受投資機構認可的ESG評價體系，其評級結果被廣泛應用於投資決策中。
隨著可持續發展成為社會發展的新共識，ESG評級已經成為資本市場衡量公司投資價值的重要指標。良好的ESG評級代表公司具有更加高效的經營管理，更加符合利益相關方的期望，也意味著公司受到更多資本市場的關注和青睞。
移卡首次參評即能獲得亮眼成績，基於移卡在公司治理、環境保護、消費者議題、社會責任等維度的卓越表現。在公司治理方面，2022年，移卡成立了ESG委員會，進一步強化了ESG管治架構，全面升級ESG管治權責，並在公司內部展開多次合規培訓。
在環境保護方面，在ESG委員會的監督和帶領下，移卡集團自研投入數百萬元，採用低能耗綠色機房，將電源使用效率(PUE)值降低至1.56，預計每年節省電量可達798兆瓦時。
在消費者方面，公司基於構建數字化商業生態系統的核心理念，大力拓展到店電商服務，為消費者提供更加便捷、優惠、及時的生活服務。同時，公司通過科技創新，不斷優化產品體驗，提升客戶滿意度。
在社會責任方面，移卡集團加強交易風險管控，2021年度進行了超100億次風險決策，對超過300萬筆風險交易進行風險處理；持續開展“小店力量”計劃，聯合第三方機構為中小微商戶提供資金支持，累計2200萬元人民幣。
移卡科技表示，公司未來將會持續深耕ESG治理，將ESG發展理念和公司發展戰略深入融合，將社會責任理念融入至公司運營的各個層面，以持續的科技創新助力商戶和消費者更好的生活，不斷推進可持續發展工作，創造長期可持續投資價值。
S&P Global指數ESG評分詳情可登錄官網查詢：
https://www.spglobal.com/esg/scores/results?cid=4279124
關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）
移卡是一家基於支付的領先科技平台，專注為商戶和消費者創造價值。我們的目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統，以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並延展到為商家和消費者提供豐富多樣的產品組合，目前包括(i)到店電商服務，為消費者提供一站式的超值本地生活服務；以及(ii)商戶解決方案，幫助商戶更好的管理及推動業務增長。
話題 Press release summary
部門 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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