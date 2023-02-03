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Friday, 3 February 2023, 10:02 HKT/SGT
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來源 Ocumension Therapeutics
歐康維視研發的治療乾眼症的I類新藥OT-202 I期臨床試驗完成

香港, 2023年2月3日 - (亞太商訊)  - 中國眼科醫藥平台公司 — 歐康維視生物（「歐康維視」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1477）宣佈，其研發的治療乾眼症的I類新藥OT-202（酪氨酸激酶抑制劑）的I期臨床試驗已經順利完成。

OT-202的I期臨床試驗為一項單次╱多次給藥在中國健康成人受試者中的隨機、雙盲、安慰劑對照的安全性、耐受性及藥代動力學特性的臨床試驗。

歐康維視生物執行董事兼首席執行官劉曄先生表示：「OT-202（酪氨酸激酶抑制劑）為公司研發的治療中重度乾眼症的I類創新藥。中國I期臨床試驗共入組30例受試者。在I期臨床試驗中，OT-202在健康成人受試者中表現出良好的安全性和耐受性特徵。目前，我們正在推進II期臨床試驗研究。」

OT-202的作用機制為脾酪氨酸激酶（Syk）與血管內皮生長因子受體雙靶點抑制劑，在治療乾眼症上面產生協同作用，抑制炎症反應。

有關歐康維視生物的更多資料，可瀏覽https://www.ocumension.com/


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部門 制药及生物技术, 健康与医药
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