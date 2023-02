Friday, 3 February 2023, 10:02 HKT/SGT Share:

來源 Ocumension Therapeutics 歐康維視研發的治療乾眼症的I類新藥OT-202 I期臨床試驗完成

香港, 2023年2月3日 - (亞太商訊) - 中國眼科醫藥平台公司 — 歐康維視生物(「歐康維視」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1477)宣佈,其研發的治療乾眼症的I類新藥OT-202(酪氨酸激酶抑制劑)的I期臨床試驗已經順利完成。



OT-202的I期臨床試驗為一項單次╱多次給藥在中國健康成人受試者中的隨機、雙盲、安慰劑對照的安全性、耐受性及藥代動力學特性的臨床試驗。



歐康維視生物執行董事兼首席執行官劉曄先生表示:「OT-202(酪氨酸激酶抑制劑)為公司研發的治療中重度乾眼症的I類創新藥。中國I期臨床試驗共入組30例受試者。在I期臨床試驗中,OT-202在健康成人受試者中表現出良好的安全性和耐受性特徵。目前,我們正在推進II期臨床試驗研究。」



OT-202的作用機制為脾酪氨酸激酶(Syk)與血管內皮生長因子受體雙靶點抑制劑,在治療乾眼症上面產生協同作用,抑制炎症反應。



有關歐康維視生物的更多資料,可瀏覽https://www.ocumension.com/





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network