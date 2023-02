歐康維視自研新藥OT-101於中國完成完成受試者入組

Wednesday, 1 February 2023, 10:01 HKT/SGT Share:

香港, 2023年2月1日 - (亞太商訊) - 中國眼科醫藥平台公司 — 歐康維視生物(「歐康維視」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:1477)宣佈,治療兒童近視發展的自研新藥OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)已於本年1月18日完成在中國的170名受試者的全球III期隨機、雙盲、安慰劑對照、平行組、多中心臨床試驗入組。



OT-101的III期臨床試驗為低濃度阿托品及其類似物全球首個包含中國人群在內的III期國際多中心臨床試驗。目前,全球主流醫藥市場範圍內尚未有商業化的低濃度阿托品眼用製劑。



OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)是一種低濃度(0.01%)阿托品滴眼液,用於延緩或減慢兒童和青少年近視的進度,亦是迄今為止唯一被證實在控制近視加深方面持續有效及安全的抗膽鹼藥物。然而,低濃度阿托品溶液的不穩定性長期以來一直是商業化的技術障礙。為解決該等障礙,OT-101使用了獨家設計的創新密閉式分體裝置。



歐康維視生物執行董事兼首席執行官劉曄先生表示:「集團對裝置的可靠性、密封完整性及無菌條件均進行了諸多完善,使之最大程度地貼近低濃度阿托品目前院內製劑現配現用的用藥環境,解決了低濃度阿托品溶液在中性環境下的穩定性問題,適宜的pH值也改善了患者用藥的舒適度,提升了用藥依從性。我們相信,解決低濃度(0.01%)阿托品穩定性問題的技術突破將是其核心競爭力。」



