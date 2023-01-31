順豐同城虧損較去年同期減少50%以上 規模效應優勢逐步凸顯



香港, 2023年1月30日 - (亞太商訊) - 國內最大的第三方即時配送服務平台(1)杭州順豐同城實業股份有限公司（「順豐同城」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：9699）預期集團截至2022年12月31 日止年度(「年內」)的本公司擁有人應佔綜合虧損較上年同期減少50%以上，其中多元化服務場景、科技驅動提高效率優勢逐步凸顯。



年內，集團致力提供優質、高效及穩定的即時配送服務，積極構建健康穩健的業務結構，包括深耕餐飲、零售等全品類、持續推進下沉市場及個人服務等多元化服務場景，使年內收入實現良好增長，進一步釋放網絡規模經濟效應。此外，集團通過差異化服務牽引高價值訂單、科技驅動全面統籌調度實現運力網絡更優效能，以及持續精益化管理完善運營質量等，提升資源投入產出效率，帶動集團年內毛利及毛利率大幅改善。



順豐同城毛利自去年全年業績轉正，2022年度上半年毛利和淨利更進一步大幅改善，2022年度上半年錄得毛利人民幣1.8億元及毛利率4.0%。此外，公司早前與抖音生活服務達成配送合作，目前該服務已在多個城市試點上線。隨著抖音直播電商生態的發展提速，未來該部分將為順豐同城貢獻可觀的增量，規模效應將持續兌現。作為國內最大的第三方即時配送服務平台，集團基本面及整體呈現持續向好的發展趨勢，盈利不斷改善。



順豐同城首席執行官孫海金先生表示：「過去一年商家和用戶的即時配送需求明顯被進一步激活，第三方即配平台的價值持續體現。為了加強商家及用戶的服務體驗，我們多年來在科技能力、運營底盤、業務佈局進一步深耕和提升，帶動收入保持高增長，盈利持續改善。未來，我們將持續拓寬更多樣的服務場景和行業解決方案，優化業務結構，並通過打造差異化的服務能力，提升服務價值，保障優質穩定的消費者體驗和賦能商家業務運營。我們堅定相信本地生活服務和即時服務的長期價值所在，努力實現盈利，為股東創造長期價值。」



有關杭州順豐同城實業股份有限公司（股份代碼：9699.HK）

順豐同城專注於把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起，公司實現獨立化、公司化運作，以把握新消費趨勢帶來的增長機會。順豐同城採用全場景業務模式，對各類產品和服務實行配送場景全覆蓋。服務覆蓋範圍廣泛，涵蓋成熟場景(例如餐飲外賣)至增量場景(例如同城零售、近場電商及近場服務)，使順豐同城能夠因應本地消費市場發展升級去滿足不斷變化的客戶需求。詳情請瀏覽公司網站：https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/。



(1) 根據艾瑞諮詢的統計，其按2021年中國第三方訂單量排名。訂單量計算已計及市場參與者獨立取得的訂單數目，不包括來自關聯方的訂單。



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