來源 Ocumension Therapeutics 歐康維視生物分別任命阮添士先生及王沖先生為首席財務官及投資者關係負責人

香港, 2023年1月30日 - (亞太商訊) - 歐康維視生物(1477.HK)欣然宣佈,已任命阮添士先生及王沖先生為首席財務官及投資者關係負責人。

歐康維視生物新任首席財務官阮添士先生

歐康維視生物新任投資者關係負責人王沖先生

阮添士先生將負責集團各項財務的執行並管理及投資者關係管理事務,他在全球資本市場、併購及財務管理方面擁有超過10年的豐富經驗。在加入集團前,阮先生自2020年起曾任高盛投資銀行部的執行董事。在此之前,他分別在摩根士丹利及野村證券擔任副總裁及經理等職位。他亦曾於美國律師事務所 Sullivan & Cromwell擔任資本市場及併購部門的律師。阮先生持有香港科技大學理學(生物科技)碩士學位及澳洲新南威爾士大學商學士及法學士。



王沖先生於2022年12月加入歐康維視,擔任投資者關係負責人及歐康維視(香港)副總裁,主要負責集團投資者關係管理工作。王先生於證券行業累積15年以上經驗。在加入集團之前,他自2018年起擔任中州財務有限公司總經理一職,並於2016年至2018年其間擔任大灣資產(香港)管理有限公司董事總經理。在此之前,王先生於勝利證券有限公司(股份代號:8540.HK)先後出任基金經理一職。王先生擁有北京大學光華管理學院工商管理學碩士學位。



歐康維視生物執行董事兼首席執行官Ye LIU先生表示:「阮先生和王先生均於多家知名企業中擔任要職,並具有專業且資深的經驗,一方面將加強我們的整體財務能力及與投資者關係管理工作,同時協助制定和實施公司的發展戰略,從而有助集團取得更卓越的業務表現。憑藉他們豐富的領導才能及財務經驗,集團相信兩位將為我們作出寶貴貢獻,並為股東帶來更高的價值。」



有關歐康維視生物的更多資料,可流覽https://www.ocumension.com/



