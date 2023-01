Thursday, 19 January 2023, 17:16 HKT/SGT Share: 一田春日購物狂賞 低至3折趕緊辦年貨

香港, 2023年1月19日 - (亞太商訊) - 農曆新年將至,大家都趕緊辦年貨,去舊迎新。一田為大家帶來 “一田.春日購物狂賞”,護膚用品、服飾、家庭用品齊備,精選貨品低至3折,讓大家買得更盡情! 女士們買新衫過年之餘都要好好呵護肌膚,Sofina、Estee Lauder、Shiseido、Elizabeth Arden、Covermark、Canvas、Borghese等護膚品牌推出多款套裝低至43折,趁抵價入手絕不肉赤。準備過年長假期外游的朋友也照顧到,ELLE 24" 鋁框四輪拉杆喼減至$990(31折),出遊前一於買個新喼去行大運。立即檢視自己心水產品清單,來一田百貨入手喇!









