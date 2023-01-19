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來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC 2023年喜迎多個國際大獎及認證 榮獲「太平洋電訊理事會大獎 PTC Awards」殊榮

CMMI 3級認證、囊括「訊飛AI開發者大賽」3個獎項 創新能力傲視全球

香港, 2023年1月19日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)，憑藉“創新不斷”的服務理念，深厚的行業知識，一直持續創新，多年來備受各界肯定及嘉許，宣佈於太平洋電訊理事會(PTC)主辦的「2023太平洋電訊理事會大獎 (PTC Awards 2023)」中榮獲2023年首個國際權威大獎。團隊憑藉AI-AR千里眼(AI-AR Remote Hand)榮獲「傑出創新或數碼轉型大獎 (Outstanding Innovation or Transformation Award)」。近月更接連報喜，榮獲多項認證及創新獎項，彰顯其持續優化服務、產品及強化技術人才能力，達至專業化及全球化標準優勢，鞏固成為世界一流的數智通訊服務供應商的目標。

榮獲 2023 太平洋電訊理事會大獎 「傑出創新或數碼轉型大獎」殊榮

榮獲 2023 太平洋電訊理事會大獎 「傑出創新或數碼轉型大獎」殊榮

榮獲「軟件能力成熟度集成模型 CMMI 3級(定義級) 」 認證

囊括「2022 訊飛AI開發者大賽」3個獎項

中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「非常高興中信國際電訊CPC憑藉專業團隊努力不懈的精神再創佳績，榮獲多個國際獎項及質量認證，這更是行業專家對我們創新思維和演算法計算領域實力認可的權威力證。我們將繼續以創新先行者的步伐加速發展，推動卓越及優質的客戶體驗；專業及國際化的創新解決方案，拓展企業客戶的業務及市場板塊，以ICT-MiiND®（ICT-智赋）策略及智能化服務釋放更多可能，共創數智未來。」



中信國際電訊CPC榮獲多個重要且具權威性獎項及認證，其中包括：

-- 太平洋電訊理事會主辦的「2023 太平洋電訊理事會大獎」，憑藉AI-AR千里眼 (AI-AR Remote Hand)榮獲「傑出創新或數碼轉型大獎」；

-- 獲國際評級機構CMMI Institute授予「軟件能力成熟度集成模型 3級(定義級) 認證（CMMI Maturity Level 3 Certifications [Defined] ）」；

-- 科大訊飛聯合中國信息協會及國家智能語音創新中心舉辦的「2022訊飛AI開發者大賽」中囊括3個大獎：

「郵件通知類資訊日程提取挑戰賽」第一名、

「醫療發票要素識別挑戰賽」第一名; 及

「核酸檢測報告要素識別挑戰賽」第三名。



首度榮獲「太平洋電訊理事會大獎」 備受國際認可

太平洋電信理事會(PTC)是首屈一指的全球非營利性會員組織，年度大會更是環太平洋地區首屈一指的年度盛會，也是全球通訊業的策略跳板。2023年PTC獎项是為了表揚業界對社會及企業所做的傑出貢獻，中信國際電訊CPC 與有榮焉於太平洋電訊理事會主辦的「PTC Awards 2023」，憑藉「AI-AR千里眼」首度榮獲「傑出創新或數碼轉型大獎」。此獎項充分肯定中信國際電訊CPC 在智能創新的專業能力，得獎項目在國際同業中表現突出，為推動業界創新發展貢獻力量。



是次獲獎項目為「AI-AR千里眼」，該服務結合人工智能（AI）及擴增實境（AR）技術，加上中信國際電訊CPC的演算法能力及創新視覺技術，讓前線人員及遠程支援團隊在跨地域的情況下，透過AR智能眼鏡檢視工作場景，達至無缝合作，服務更可應用於不同行業，並帶來前所未有的價值及服務體驗。



權威認證 接軌國際標準

中信國際電訊CPC信息合規團隊與應用開發團隊經歷半年嚴格的考核與評估，在2022年11月成功獲得國際評級機構CMMI Institute授予「軟件能力成熟度集成模型 3級（定義級）」認證，標誌著中信國際電訊CPC在軟體研發標準化流程、過程改進、專案管理等方面已得到國際業界認證，實現了與國際主流模式的接軌。CMMI認證更是目前眾多企業、事業、政府等單位的IT項目建設當中，所不可或缺的重要評估指標。



是次所獲得的CMMI 3級(定義級)認證集成了軟件工程、系統工程、專案管理、過程管理、供應商管理等各項領域的全新實踐，是中信國際電訊CPC持續提升軟件發展與管理能力的重要里程碑，未來會持續提升技術競爭優勢，不斷強化雲、網、智、安產品服務水平，驅動ICT產業創新變革！



高效團隊盡顯創新技術實力 囊括3個主要獎項

此外，中信國際電訊CPC數據科學及創新團隊在國內首屈一指的人工智能比賽「2022訊飛AI開發者大賽」創下佳績，囊括了3個主要大獎，「郵件通知類信息日程提取挑戰賽」第一名、「醫療發票要素識別挑戰賽」第一名及「核酸檢測報告識別挑戰賽」第三名，充分彰顯團隊專業高水平的創新能力。



是次AI開發者大賽在2022年11月舉行，吸引了32,333支開發者團隊參與角逐，覆蓋了智能語音、視覺、自然語言、圖文識別等多項AI人工智能熱門技術，涵蓋了元宇宙、醫療健康、地理遙感、企業數碼化等眾多行業領域。比賽中，各支隊伍需要就各項賽題通過採集不同類型的資料，進行演算法分析及訓練模型，提升識別資訊的準確性。



中信國際電訊CPC作為技術研發型企業，其數據科學與創新團隊憑藉多年對AI人工智能技術的深耕，在是次比賽中靈活運用多種神經網路模型，並適度融合應用，成功把AI人工智能技術運用在實際生活、工作場景中，最終方案在精確度和識別效率上發揮亮眼的表現，在眾多隊伍中脫穎而出，分別在3個主要項目取得佳績，在AI人工智能技術應用儲備和技術融合上獲得了權威認同。中信國際電訊CPC一直重視團隊的研發與落地能力，通過參與各種創新技術的賽事，獲取行業專業水平的實戰經驗，有效提升團隊競爭力，建立可持續高質量發展的業務。



關於太平洋電訊理事會大獎

太平洋電訊理事會是泛太平洋電訊專業的國際行業權威組織，致力促進太平洋地區資通訊科技（ICT）產業的進步。「PTC Awards 太平洋電訊理事會大獎」旨在表彰區內電訊行業，促進人和組織的互聯互通、相互協作和改善生活質量所做的貢獻。



關於軟件能力成熟度集成模型 CMMI 3級(定義級) 認證

是由美國卡耐基梅隆大學軟件工程研究所（Software Engineering Institute，SEI）組織全世界的軟件過程改進和軟件開發管理方面的專家歷時四年而開發出來的，並在全世界推廣實施的一種軟件能力成熟度評估標準，主要用於指導軟件開發過程的改進和進行軟件開發能力的評估。CMMI 3是指CMMI 3級，稱為定義級。它是將軟件開發過程中所涉及的需求調研，設計，編碼，測試，驗收的整個過程標準化、規範化。主要任務是通過一個集成的項目管理工具，對整個流程進行標準化和固化，從而達到CMMI3級的標準。



關於訊飛AI開發者大賽

“iFLYTEK A.I. 開發者大賽”是由科大訊飛發起中國信息協會聯合主辦的人工智能競賽平台，匯聚產學研各界力量，面向全球開發者發起數據算法及創新應用類挑戰，推動人工智能前沿科學研究和創新成果轉化，培育人工智能產業人才，助力人工智能生態建設。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、60個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

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媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com







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