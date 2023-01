調查揭示逾6成受訪香港人希望與其他人一起玩電子遊戲歡度農歷新年

Thursday, 19 January 2023, 19:19 HKT/SGT Share:

香港, 2023年1月19日 - (亞太商訊) - 隨著電子遊戲日益普及並成為大眾的日常娛樂活動之一,加上農歷新年假期將近,Xbox委託YouGov就香港市場進行了一項具代表性調查,訪問了611位13歲以上的線上群眾,以了解消費者對電子遊戲的取態,以及在農曆新年期間的行為及偏好。







整體而言,越來越多香港人視電子遊戲為日常娛樂的首選,而當中以Z世代及千禧世代尤為認同有關想法。調查指出超過四份之三的受訪者視電子遊戲為日常娛樂活動,逾半數每星期最少玩一次電子遊戲,而四份之一更會每日最少玩一次。結果亦揭示了香港電子遊戲玩家最喜愛操作簡易、能多人遊玩、具娛樂性及互動性的遊戲,當中最受歡迎的五種遊戲種類分別為賽車遊戲、平台遊戲、生活模擬遊戲、管理模擬遊戲及三消類型(消滅方塊益智)遊戲。其中,嬰兒潮世代最喜愛三消類型遊戲;千禧世代偏好管理模擬遊戲;而Z世代則最愛生活模擬遊戲。



調查亦探究消費者於農歷年假期對電子遊戲的行為及偏好,當中發現66%的玩家希望能與其他人在農曆新年期間一起玩電子遊戲;而中年及年長一代更關注電子遊戲如何促進不同世代的交流及提升家庭聚會的氣氛,相對較年青的世代則認為電子遊戲是社交互動的主要催化劑,千禧世代更相信電子遊戲是與不同世代的家庭成員建立關係的好方法,達七成半受訪千禧世代相信電子遊戲相較其他活動更能凝聚不同的人,而61%的Z世代亦表示同意。另外,七成受訪者表示在農曆新年期間,比起與家庭成員看電視,他們更願意一起玩電子遊戲,主要原因為感到與家庭成員能有更多互動和投入。



雖然不同年齡層對遊戲種類的喜好各異,但總括而言,普遍都認同電子遊戲能夠有效促進朋友及家庭成員間的社交互動。Xbox為大家推介幾款適合市民大眾於農曆新年期間聚會當中遊玩的遊戲,包括賽車遊戲「Forza Horizon 5」及「Dirt 5」、家庭多人遊戲「太鼓之達人 鼓咚大師」、模擬遊戲「Two Point Campus」及消滅方塊益智遊戲「Bejeweled 3」,以促進交流。







