Tuesday, 17 January 2023, 14:26 HKT/SGT Share: 中國最大的傳統美容服務提供商美麗田園醫療健康於香港聯合交易所主板掛牌

香港, 2023年1月17日 - (亞太商訊) - 中國最大的（按2021年收益計）傳統美容服務提供商美麗田園醫療健康產業有限公司(「美麗田園醫療健康」或「公司」，股份代號：2373.HK)，今天成功登陸香港聯合交易所有限公司主板，正式掛牌進行買賣，每手買賣單位為500股。今天，美麗田園於開市股價達30.5港元，較定價19.32港元高出57.9%。截至收盤，每股報29.65港元，較定價高出53.5%，市值為68.3億港元。



摩根士丹利亞洲有限公司、海通國際資本有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為上市項目全球發售的聯席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司、海通國際證券有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為上市項目全球發售的整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



公司表示，美麗田園醫療健康在香港上市標誌著一個重要的里程碑，開啟了公司發展的新篇章。展望未來，美麗田園醫療健康將繼續策略性擴張服務網絡及營銷渠道，以擴大客戶群及提升品牌知名度。公司將引進新技術、新設備、新產品及擴大服務組合，以進一步提高運營效率及客戶體驗；並繼續培養、招聘及保留高素質人才，加強人力資源管理機制；及通過深化與上游供應商的合作，分享公司的行業及管理經驗，整合行業資源，持續為客戶、股東與員工創造更大價值。



關於美麗田園醫療健康產業有限公司

美麗田園醫療健康產業有限公司(股份代號：2373.HK)在中國的美麗與健康管理服務行業居於領先地位，擁有龐大且忠誠的客戶群，廣泛的店鋪網絡，多元化服務與產品範圍及高品牌知名度。按2021年收益計及根據弗若斯特沙利文的資料，公司是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大非外科手術類醫療美容服務提供商，分別佔市場份額的0.2%及0.6%。公司通過美麗田園、貝黎詩、秀可兒及研源等知名及廣受認可的品牌組合，提供全面的美麗與健康管理服務，涵蓋傳統美容服務、醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務，跨越客戶全生命周期。



此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代美麗田園醫療健康產業有限公司發佈。如有垂詢，請聯絡：



博達浩華國際財經傳訊集團

電話︰852 3150 6788

電郵︰projectgarden.hk@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 健康与医药, 美容/护肤

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

