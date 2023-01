Monday, 16 January 2023, 19:51 HKT/SGT Share: 碧瑤中標環保署價值3,700萬港元服務合約 為新界西提供廚餘收集服務

香港, 2023年1月16日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司(「碧瑤」或「集團」;股份編號: 01397.HK)欣然宣佈,集團獲得香港特別行政區政府環境保護署(「環保署」)批出一份為期兩年,價值約3,700萬港元的服務合約,將由2023年4月起於新界西提供廚餘收集服務。



贏得此次環保署合約突顯碧瑤在香港廚餘收集服務市場的領導地位。迄今環保署批出四份可回收廚餘收集服務合約中,集團中標兩份(包括此合約及去年獲得之九龍區合約)。根據此合約,碧瑤將於合約期內收集約共12,000-20,000噸廚餘。為致力提高廚餘的收集和回收量,碧瑤將派遣集團專業團隊連接社區,與持份者進行宣傳及教育推廣,並建立一個全面的收集網絡,方便公衆輕鬆回收廚餘。收集到的廚餘將送往大嶼山小蠔灣的O.PARK1(香港首個有機資源回收中心),轉化為可再生能源。



根據環保署發佈的最新統計資料,2021年香港每天平均有3,437噸廚餘被棄置於堆填區。廚餘是棄置於堆填區的都市固體廢物中最大部份(佔30%)。根據香港特區政府公佈的《香港資源循環藍圖2035》,香港致力於2035年前實現「零廢堆填」。碧瑤作為本港廢物回收市場的領導者,決心通過提供包括廚餘收集在內各項回收服務,協助香港實現願景。



碧瑤行政總裁吳玉群女士表示:「繼去年中標九龍區的廚餘收集合約後,碧瑤很榮幸獲得這份新界西區的廚餘收集合約。新合約不僅象徵著碧瑤對幫助香港增加廚餘收集量的決心,更重要的是肯定了碧瑤作為香港市場領導者,通過提供全面回收服務,解決香港可持續發展難題。



都市固體廢物收費計劃於今年下半年推出,將帶動公衆回收包括廚餘在內等廢物,以減少堆填區壓力。香港回收市場預計將會快速增長。作為香港最大的回收服務供應商之一,碧瑤具備有利位置獲取『零廢堆填』帶來的巨大市場商機,進一步強化集團於香港的領導地位。」



碧瑤綠色集團簡介:

碧瑤綠色集團(股份編號:01397) 成立於 1980 年,是香港最大和最受敬重的綜合環境服務集團之一,提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務,包括政府部門、各大機構和跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會和管治(ESG)的表現,以推進集團的可持續發展,以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。





話題 Press release summary



部門 环境, ESG

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network