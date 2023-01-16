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Monday, 16 January 2023, 17:49 HKT/SGT
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來源 Champion REIT
冠君產業信託「Love · Play · Farm」收成日
聯乘The Coffee Academics推出全港首創有機薄荷檸檬特飲
宣揚「廚餘到農場到餐桌」概念

香港, 2023年1月16日 - (亞太商訊)  - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（「冠君產業信託」或「信託」）（股份代號：2778）一直在推動可持續發展方面不遺餘力。信託於朗豪坊商場開展有機耕作及社區參與的農圃 「Love · Play · Farm」，並於1月14日舉辦「Love · Play · Farm」收成日，首次推出全港獨有與The Coffee Academics聯乘推出的有機薄荷檸檬特飲，宣揚「廚餘到農場到餐桌」的概念。信託藉此機會邀請早前曾參與租戶工作坊的租戶，及曾參與壁畫活動的小朋友等蒞臨朗豪坊商場一同見證這重要時刻。

全港首創「Love · Play · Farm」Mint Lemonade有機薄荷檸檬水特飲，貫徹「廚餘到農場到餐桌」概念

信託邀請早前曾參與租戶工作坊的租戶，及曾參與壁畫活動的小朋友等蒞臨朗豪坊商場，一同見證「Love · Play · Farm」收成日的重要時刻

曾參與壁畫活動的小朋親自採收茄子、羽衣甘藍等蔬菜，感受收成的喜悅及成果

小朋友在園藝專家指導下了解到關於有機耕作的技巧及護理，包括播種、施肥及澆水

信託去年邀請年青本地藝術家Zue Chan，由她帶領一班來自天水圍弱勢家庭的小朋友與同事之子女合作完成戶外壁畫，讓藝術融入朗豪坊商場，並為「Love · Play · Farm」活動揭開序幕。壁畫背後的意義重大，除了提升視覺吸引力外，也象徵著信託在連接不同社會群體方面的不懈努力。信託亦希望藉着繪畫壁畫的活動，啟發他們對環保的意識。

與此同時，信託利用朗豪坊商場的優越地理位置開展有機都市農莊工作坊，讓租戶親嘗有機耕作的滋味，栽種的時令植物包括羽衣甘藍、椰菜花及茄子等。租戶在經驗豐富的園藝專家指導下，了解到關於有機耕作的技巧及護理，包括播種、施肥到澆水，在種植的過程中充滿驚喜。是次收成日，租戶親自採收蔬菜植物，感受收成的喜悅及成果。值得一提的是，信託在朗豪坊商場的農圃種植幾棵全港罕有的咖啡樹，開創先河。

此外，信託亦聯乘The Coffee Academics，將回收咖啡渣轉化成土壤肥料。信託與The Coffee Academics把農圃種植得來的薄荷葉收成，並製成為全港首創的Mint Lemonade有機薄荷檸檬水特飲，名副其實貫徹「廚餘到農場到餐桌」概念。信託亦捐贈240罐有機薄荷檸檬水給予聖雅各福群會及基督教靈實協會，帶領社會各界活出綠色生活。

冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「『Love · Play · Farm』收成日能夠順利舉行，須感謝一眾租戶高度的支持和參與。展望未來，我們除了專注可持續發展外，也一直期盼能與不同持份者合作，致力推動減廢減碳的方案，互相產生協同效應。我們將繼續提升持份者的整體福祉，一同感受可持續發展帶來的長遠裨益。」

有關冠君產業信託 (股份代號：2778)
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

網站：www.championreit.com


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部門 Real Estate & REIT
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