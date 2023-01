Monday, 16 January 2023, 14:10 HKT/SGT Share: 百果園今日香港上市:品牌優勢突出 全產業鏈佈局彰顯核心競爭力

香港, 2023年1月16日 - (亞太商訊) - 1月16日,中國最大的水果零售經營商——百果園集團(2411.HK)正式登陸港交所。公司本次全球發售78,947,500股H股,最終發行價為5.6港元/H股,募集資金4.42億港元(超額配股權行使前),摩根士丹利擔任獨家保薦人。



百果園擁有貼近社區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡,為消費者提供及時達、次日達等靈活的配送服務。公司通過百果園APP、微信小程序,天貓、京東及抖音等電商及社交商務平台的網店,以及美團、口碑及餓了麼等第三方外賣平台的網店,為消費者提供便利及多樣的線上購物選擇。截至最後實際可行日期,公司擁有5,645家線下零售門店網絡,分佈在140多個城市的居民區、商業街等高人流量區域。



憑藉線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡和水果高頻消費的特性,百果園實現了廣泛的消費者觸達。截至最後實際可行日期,公司在所有分銷渠道的會員數超過7300萬名,付費會員數超過94.6萬名。使用過公司微信小程序的用戶累計達51百萬人次,龐大的客戶群體為其盈利增長打下堅實基礎。



除了一體化的佈局以外,百果園通過全資子公司海陽津成泰和海南王品等從事水果批發業務,目標客戶主要為大型超市或果品分銷商。其中,津成泰目前主要向香港及東南亞等地區的商超或果品分銷商供應水果。百果園通過其附屬公司的業務性質,成功拓展自身的業務網路。



同時,百果園整合從種植、採購、倉儲、物流到零售各環節的全產業鏈優質資源,通過自主發展、長期合作以及農業科技、信息技術及資本賦能,實現垂直整合產業鏈。此外,公司擁有成熟的產品品牌孵化體系,通過上游賦能以及強大的渠道力、品牌營銷力,已成功打造具有競爭優勢的自有產品品牌。成功的果品品牌不僅有效提升消費者黏性,品牌溢價也為公司創造了更大的盈利空間。



值得一提的是,百果園還首創全品類果品標準分級體系,將水果按照「糖酸度、鮮度、脆爽度、細嫩度、香味和安全性」等關鍵指標,對水果進行評級及分類,並將水果分為招牌、A級、B級、C級四個等級,滿足不同消費者的多元化需求。截至最後實際可行日期,百果園已成功向市場推出在中國獨家分銷的31個招牌級及A級的自有產品品牌。



中長期來看,隨著消費升級,高品質水果迎來黃金發展時代,行業發展空間極大。根據弗若斯特沙利文統計,按零售額計,中國水果零售市場的市場規模已由2016年的8,273億元增至2021年的12,290億元,複合年增長率約為8.2%,並預計到2026年進一步增加至17,752億元,2021年至2026年的預期複合年增長率為7.6%。



百果園依託線上線下一體化的水果專營零售網絡、先進的果品品質分級體系、龐大且具忠誠度的客戶、以及更寬闊的業務網路,構築起了自身突出的競爭優勢,在港上市後,必將在資本市場的助力下,更好地增強自身獨有的能力,充分發揮品牌傳播效應,邁上全新的發展階段。





