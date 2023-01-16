Monday, 16 January 2023, 11:28 HKT/SGT Share: 蔡文勝入股維力生活科技，品牌餐飲賦能裂變擴張！

香港, 2023年1月16日 - (亞太商訊) - 一、香港疫情放開後，餐飲店將迎來報復式大漲！



就在1月5號，香港人最關心的通關方案正式塵埃落定。香港行政長官李家超在舉行記者會上，交代了通關首階段的具體實施方案。正式確定開通了港澳碼頭、中港瑪頭、機場、港珠澳大橋以上4個口岸不設限額，凡是持有機票、車票、船票的旅客便可自由出發。



雖然自由通行，但目前仍需取得過關名額才可過關。可以看出，雖然目前仍處於初試階段。但目前的各項政策都是在為全面放開做準備。



全面放開勢在必行，這也反應到了港股的市場中。截止1月5日，餐飲板塊整體迎來了大漲。特海國際漲26%、九毛九漲5.6%，海底撈、海倫司漲約4.5%，呷哺呷哺漲3%。漆、悠火鍋晚市高峰期等位元資料超過國慶水準或回升到此前正常水準，預計全國整體餐飲資料將有明顯好轉，2023年開年維力生活科技也將在行業勢頭強勢利好的帶動下，短短8個交易日大漲22.58%,市值得到了極大提升。



從資金強烈的反應不難看出，大家對餐飲目前的預期較高。對放開後的居民、遊客內心積蓄已久的報復性消費充滿期待。據《2023年春節旅遊市場預測報告》顯示，截止1月5日，內地春節期間人均旅遊花費同比提升53%。相關旅遊產品的預定量同比去年上漲45%。通關後，內地遊客將大幅湧入香港，尤其是飲食類的、宵夜、宴會以及婚慶等極度依賴線下的行業將會有一輪新的增長視窗期。



二、蔡瀾+傑晟思品牌賦能，度小月裂變擴張



作為香港奢華宴會第一股，維力生活科技旗下擁有成熟的港式點心餐飲品牌蔡瀾。



“食神”蔡瀾除了在菜品的研究上頗有心得，對於餐廳的運營也是親力親為，為了更適合年輕人的消費需求，從選材、訂功能表、到餐具的定制，整體採用明亮簡約的現代風格，門店裝修時尚，為年輕人營造一種自然淳樸的用餐氛圍。店面設計上，蔡瀾餐廳也是下了許多功夫，



主打2人位和4人位的桌型，人員實行定點定崗定位，不僅提供了簡潔高效的服務，還極大地提高了換台率，促進銷量。



除此之外，去年6月，維力生活科技還收購了一家叫傑晟思大資料分析的上市公司。其自主研發的金融科技平臺，除了利用大資料及智慧演算法説明企業快速完成金融交易以外，在消費者生活方式的大資料分析領域亦有廣泛的成功案例。此次收購，還將結合傑晟思控股的科技優勢，探索餐飲大資料分析業務，有助於首灃控股將優質的服務更精准地推送給目標消費者，提升其餐飲業務的核心競爭力。



在諸多有利的背景下，去年7月，維力生活科技在積極拓展新品牌的道路上又邁出了重要的一步。8月26日公司正式發佈公告：完成了度小月餐飲的收購。



度小月在臺灣屬於百年老字型大小品牌，其特色擔仔面不僅是台南的特色美食之一，也是臺灣省標誌省的美食打卡項。度小月獨特的螞蟻店即兼具了休閒餐飲，同時又兼具正、速食的特色。



而正是輕資產運營的度小月，開店成本低，收益高。這種飲食小店極易實現裂變，迅速鋪開整個城市網路，遍佈大街小巷。



三、蔡文勝入股維力生活科技，互聯網思維賦能餐飲



那麼除了品牌店，維力生活科技還有高人相助，他就是互聯網大佬蔡文勝。蔡文勝作為國內互聯網的元老之一，擁有豐富的互聯網創業經驗：2000年在早期的互聯網瘋狂註冊功能變數名稱，光靠賣功能變數名稱，如今的總估值都超過了1億美元。2003年創立265網站，先後獲得IDG和Google的投資後，07年正式被穀歌收購。還曾投資過暴風影音，4399，網際快車，優化大師等諸多知名軟體。隨後13年任美圖秀秀董事長，16年美圖上市，靠著4.56億月活用戶坐上了國內P圖軟體老大的位置。



隨著蔡文勝入股，維力生活科技將在原有的基礎上賦能互聯網思維。傳統的婚宴與互聯網相結合將有極高的戰略投資價值。未來無論是提供線上預約婚宴業務，還是線上定制婚宴業務，都將對維力生活科技的業績增長帶來一定增量的提升。



四、結語



維力生活科技目前雙喜臨門。一個是蔡文勝入局，將旗下具備特色的酒樓及婚宴業務引入互聯網思維，導入香港本地的線上婚宴業務。在得到互聯網大佬的加持下，維力生活科技無論是在互聯網資源上，還是在互聯網產品的研發上，都會得到前所未有的提升。



另一個是在香港全面放開的政策下，婚宴的線下市場將會迎來新的一波行情高峰。對婚宴及線下活動都釋放出極其利好的信號。而在未來前景明朗，行業拐點將至的時刻，維力生活科技有希望抓住行業發展期，為股東、為支持者創造更多的超額收益。



關於維力生活科技有限公司

維力生活科技有限公司（股份代: 1703HK）是以餐飲運營為基礎服務，包括中式酒樓（煌府）和臺灣百年老店度小月，公司欲更誰一步走向餐飲科技及生活科技。





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