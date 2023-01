Friday, 13 January 2023, 19:46 HKT/SGT Share:

香港, 2023年1月13日 - (亞太商訊) - 文化傳信集團有限公司(「文化傳信集團」,股份編號:00343.HK)旗下數字技術領先企業飛龍芯類腦智能科技(珠海橫琴)有限公司,與智能語言領先企業科大訊飛股份有限公司(002230.SZ)及中文人工智能(「AI」)語言理解芯片供應商仿腦科技(深圳)有限公司,聯合開發的中文離線語音理解芯片——「飛龍芯」,假座於香港中環交易廣場二期香港金融大會堂舉行「元宇宙飛龍芯發布會」,展示芯片用作文創發展,活化集團動漫 IP,並向元宇宙進發。

文化傳信集團舉辦「元宇宙飛龍芯發布會」,將科技與中國文創 IP 結合

文化傳信主席王幹文(左)、董事總經理關健聰(中)、技術總監林天龍(右)講述「飛龍芯」開發過程及技術特性

在「元宇宙飛龍芯發布會」中,著名影視明星唐文龍先生扮演《龍虎門》的石黑龍,與安裝語言芯片的石黑龍模型以普通話進行離綫語言交互示範,及後石黑龍模型又變身成唐朝詩仙李白,與唐文龍先生以粵語繼續進行語音交互,是次示範盡顯「飛龍芯」優秀中文語言交互能力,並且在離線下仍能運作。



飛龍芯是基於中文電腦之父朱邦復發明專利中文理解類腦技術,配合科大訊飛的智能語音辨識技術,研發出來的類腦晶片。類腦(Brain Inspired)就是模擬人類大腦,令到智能産品更接近人類思考,並且擁有語言、表情、行爲等。飛龍芯具備類人腦理解能力,在仿人腦人工智能界取得了世界性突破。應用非常廣,包括智能家居、消費電子、智能汽車、教育硬體、智能酒店及工業機械人,優點在於毋需依賴網絡,自帶 AI 智慧,因此能充分保護隱私,零洩露風險,而且成本相對較低。



在元宇宙世界,「飛龍芯」的類腦技術對活化文創文化起到關鍵的作用。文化傳信在漫畫創作出版超過五十年,擁有超過兩百多個動漫 IP ,在大中華地區、東南亞地區讀者數千萬,形成龐大的社群。透過「飛龍芯」對旗下動漫 IP 的活化,結合自己的社區,建立元宇宙,從而帶動玩具、游戲、娛樂、虛擬社交等業務增長。同時,中華民族五千年文化,世界歷史文化,也是無限的活化資源,將會賦予文創産業新的産業價值。



芯片是每個國家向高科技轉型的軟實力象徵,一直是以英語作爲編程,而且目前主要連接互聯網做到語言交互。文化傳信集團經過多年研究,成功研發全球首顆中文 AI 語言理解,及目前全球唯一實現離綫輸入輸出的中文 AI 語言理解芯片「飛龍芯」。「飛龍芯」主要有六個應用場景,包括:智能家居、消費電子、智能汽車、教育硬件、智慧酒店及工業機械人,優點在於毋需依賴網絡,自帶 AI 智能,因此能充分保護隱私,零洩露風險,而且成本相對較低。同時「飛龍芯」具備類人腦理解能力,在仿人腦人工智能界取得了世界性突破。



去年10月底,香港政府發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言,闡明支持香港發展虛擬資產,動漫 IP 作爲虛擬資産一部分,如何將其活化以至將其融入元宇宙,成爲文創業界發展的重點出路。文化傳信集團憑藉自身卓越科研技術,開創以中文 AI 語言理解芯片,融入集團動漫 IP ,拓展元宇宙之路。元宇宙是一個世界性大文化場景,與「元宇宙飛龍芯」結合,能「活化」中國龐大文創 IP 資源,提高人機交互溝通智能程度,强化現實和虛擬世界的互聯互通,對體量龐大的文創産業起到巨大賦能作用。



文化傳信集團主席王幹文先生表示:「文化傳信除了一直致力傳承香港動漫文化,更著力打破外國壟斷芯片技術。1999年『中文電腦之父』朱邦復先生加入文化傳信後,引領集團發展文化科技業務,經過逾廿載寒暑研發,離線中文人工智能理能芯片『飛龍芯』終於面世,預料年內將會正式投産面向市場,讓大中華地區有更優質、更低成本、更適合大中華地區的芯片讓市場選擇。而且飛龍芯的應用場景非常廣闊,現時我們正和有信心產品處於一個藍海市場。」



根據市場調查,預計2027年中國自然語言理解(NLU)系統級芯片(SoC)總市場規模達8.35 億塊,當中固有市場約 7.5 億塊,及新進市場約8500萬塊,包括新興的線下用途如酒店和家庭門戶等。飛龍芯的重點市場在酒店端,到 2027 年,中國4 星及以上酒店客房將達到 380 萬間,料當中 50% 將是智能客房。飛龍芯可利用對業務幹擾小及價格優勢,預計能占據 15 萬間客房市場。



文化傳信集團董事總經理關健聰先生表示:「飛龍芯將配合大中華區未來發展路向,隨著內地智能化越益普及,以及减少依賴外國芯片,當中的供應缺口或成飛龍芯發展缺口。今次發布會所展示的離綫中文語言理解芯片,由於沒連接互聯網,數據泄露風險亦絕大幅度地降低,切合大中華地區民衆對私隱的要求。相信飛龍芯在進一步研發後,應用場景增多,將會成為公司的業務增長動力。」



關於文化傳信集團



文化傳信集團有限公司,目前為亞洲最大漫畫內容供應商之一,主要業務包括出版及知識産權授權、綫上及社交業務、數碼化市場推廣、零售與批發。集團多年來秉承「傳揚中華文化,推動社會進步」的理念,利用先進的科技在文化領域尋求新突破,立志成爲最受尊敬的文化創意企業。



關於中國飛龍芯片發明人朱邦復



文化傳信集團(00343.HK)永遠榮譽主席朱邦復先生,是中文人工智能(AI)理解領域的先驅者,由七十年代開始,朱邦復老師一直致力於中文電腦科技的研究,先後發明倉頡輸入法、漢卡,被譽爲“中文電腦之父”,其後加入文化傳信,帶著其研發團隊繼續中文人工智慧理解的研究,並於2020年取得全球發明專利,將中文理解應用到語言芯片開發上。



