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Thursday, 12 January 2023, 15:53 HKT/SGT
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億華通正式登陸港股

香港, 2023年1月12日 - (亞太商訊)  - 2023年1月12日，中國領先的燃料電池系統製造商北京億華通科技股份有限公司（以下簡稱「億華通」）正式在香港聯合交易所主板掛牌上市，成為「中國氫能A+H第一股」，股票代碼為2402.HK，每股發售價為60港元，每手買賣單位為50股。

截至10:30，億華通（2402.HK）報59.9港元，最高達到每股60.5港元，成交額6993萬港元，換手率6.61%，總市值101.32億港元。

億華通招股書顯示，此次億華通H股全球發售17,628,000股。其中，國際發售部分獲得超額認購，相當於初步可供認購的國際發售股份總數的約1.84倍；香港公開發售部分也獲得了適度認購。

此次發售，億華通所得款項淨額預計約為9.83億港元，其中兩名基石投資者共認購約3.88億港元，包括新加坡政府投資公司旗下投資平台Astonish Investment認購約2.32億港元，嘉實基金通過子公司Harvest認購約1.55億港元。

億華通作為我國最早投身氫能領域的企業，始終專注於燃料電池發動機系統研發及產業化，率先實現了燃料電池系統、電堆、雙極板等核心關鍵零部件的批量化生產，並在商業化實踐中廣泛應用。

此次成功上市，意味著國際資本市場對氫能產業以及億華通燃料電池業務的認可。億華通董事長張國強表示，億華通將以此為契機，持續開展研發創新，加快商業化進程，並推動氫能全產業鏈佈局，力爭成長為全球氫燃料電池技術的引領者，助力實現中國雙碳目標，構建綠色、可持續的低碳新生活。



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部門 能源
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