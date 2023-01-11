Wednesday, 11 January 2023, 17:29 HKT/SGT Share: 業務均衡發展大力支持創新 陽光保險值得長期佈局

香港, 2023年1月11日 - (亞太商訊) - 去年11月以來，低迷已久的保險板塊回暖趨勢明顯。與此同時，多家機構近期發佈的研究報告顯示，近年來壓制保險行業估值的因素正在逐步緩解，負債端和資產端都有望在2023年迎來修復，基本面的好轉也將帶動優質險企股價回溫，陽光保險（06963.HK）作為中國快速成長的中生代險企，可積極佈局。



陽光保險是一家創業驅動型公司，非常重視和鼓勵創新，從政策、機制、資源保障上予以大力支持，在產品創新、模式創新和服務創新等方面取得了良好的成效，幫助公司贏得市場先機，促進了價值提升。



「紅黃藍」盈利模式是陽光保險創新機制的典型代表，在董事長張維功的全力推動下，這一模式很快在陽光保險創業時期的主要業務上顯現效果，幫助公司從一開始就走上了健康發展的道路，實現規模和效益並舉的擴張。



數據顯示，截至2022年6月，陽光保險的業務佈局已經100%覆蓋了中國大陸的所有省市自治區和60%以上的地區，擁有6.2萬名壽險代理人和4.4萬名產險代理人，2083家EA門店，服務了約3150萬名個人客戶，80萬的團體客戶。



與此同時，陽光保險始終聚焦主業，產壽險均衡發展，且壽險、產險、資管三家子公司在各自領域均表現優異，成功打造健康的盈利能力，為公司創造價值利潤。



數據顯示，陽光保險2022年上半年營業收入為694億元，同比增長13.1%。2019年至2021年，該公司歸母淨利潤的年複合增長率達到了7.6%，超過可比上市公司平均增速約16個百分點。



在業務結構方面，2021年陽光壽險的总保险保費收入為608億，產險的总保险保費收入為409億，壽險、產險的業務比例大約是6：4，形成了一個比較良性且均衡的業務格局。全面均衡的業務發展，為陽光保險的穩健經營和抵抗風險能力提供有力支撐。



總體而言，陽光保險堅守主業經營，堅持價值發展，業績逐步增長，且高度市場化，始終保持在同業公司之中發展的前列，具有很明顯的獨特性和不可替代性，未來具備較大發展空間，值得長期佈局。





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