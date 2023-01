Tuesday, 10 January 2023, 18:02 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康向赴港旅客提供復必泰二價疫苗服務 守護同胞健康 推動疫後復甦

香港, 2023年1月10日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康(「公司」,連同附屬公司,總稱「集團」;香港聯交所股份編號:2138)欣然宣佈,集團將透過旗下醫療中心向年滿18歲的赴港旅客提供復必泰二價疫苗服務。



作為香港最大的醫療服務供應商,醫思一直致力於令優質醫療服務可負擔,可觸達,可持續。秉承這一價值觀,於疫情嚴峻時刻,集團積極帶領健康產業各戰略合作夥伴,齊心協力透過旗下多個獨立的服務點,以相宜價格推動疫苗相關服務,盡力守護大眾健康。集團亦攜手多名策略性商業合作夥伴帶領優質醫療旅客來港,有望助振香港經濟。醫思健康疫苗注射服務推出後獲得熱烈響應,目前已通過各商業夥伴及集團預約系統已收到數千份預約要求。集團將透過旗下位於中環,旺角及銅鑼灣的共四間醫療中心專為跨境旅客提供疫苗注射服務。另外,個人客戶可透過公司網頁,微信小程序,客服電話及網上商店等多種方式進行查詢及預約。集團將以6人同行每針1,380港元或單獨每針1,680港元提供疫苗接種服務。



集團旗下的醫療中心廣泛分佈於香港各區,專業醫療團隊擁有豐富經驗。是次面向赴港旅客的疫苗服務,互相獨立於本港居民疫苗注射服務,針劑之採購及倉儲均獨立管控運作。面向本港居民疫苗接種需求,集團一直於港島及新界地區設有獨立服務診所點。集團對本港疫苗之充足供應感到樂觀,期望能切實滿足本地客戶及跨境醫療旅客的需求,提升全民免疫水平,加快邁向疫後常態化復甦。



赴港旅客疫苗接種中心地址:



醫思健康醫療中心:中環干諾道中19-20號馮氏大廈7樓 (852 3001-1428 / WhatsApp 3001-1428)



香港仁和體檢:

旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公室大樓11樓全層

銅鑼灣告士打道280號世貿中心34樓3401-03室

(852 2156-5857 / WhatsApp 6324-5948)



智健康:旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓54樓 (852 2156 5862 / WhatsApp 3001-6768)



香港居民疫苗接種中心地址:



醫思健康醫療中心:

太古英皇道 1111號太古城中心一期14樓 01-03 室

沙田車站圍1號連城廣場609-615室

(852 3001-1428 / WhatsApp 3001-1428)



智健康:

觀塘協和街 169-197 號合和大廈地下 26 號鋪

深水埗桂林街143號H座地下F1-F2號舖

荃灣荃豐中心1樓B82號舖

青衣楓樹窩路10號青衣邨青衣商場1樓9號

大埔太和路15號太和中心18號地鋪

屯門屯門良景廣場屯門良景廣場L2樓L231號舖

(852 2156 5862 / WhatsApp 3001-6768)

* 醫思健康將會額外增加兩個服務據點,為香港居民提供疫苗接種服務。



線上預約方式:

醫思健康疫苗預約網址 :

https://booking.echealthcare.com/medical/service/30229-Vaccine-%E7%96%AB%E8%8B%97/4036



疫苗預約小程序:醫恩健康EC Healthcare

https://c.xiumi.us/stage/v5/68UGz/423224072#/



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心,透過多元服務整合發展醫療人工智慧,配套高端品牌及優質客戶服務,致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所/服務中心主要位於大灣區,提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣,旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括:健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所,EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心,聯匯專科,新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究







