星競威武與NIP完成合併 全球化進程加速

香港, 2023年1月10日 - (亞太商訊) - 中國領先的數字體育集團星競威武宣佈,公司以股權置換的方式完成了對瑞典知名電子競技俱樂部Ninjas in Pyjamas(簡稱「NIP」)的併購。雙方將共同組建星競威武集團(NIP Group),何猷君出任星競威武集團董事長兼聯席CEO,NIP電子競技俱樂部原CEO Hicham Chahine出任星競威武集團聯席CEO並繼續管理NIP。



通過與NIP的合併,星競威武集團將全面拓展海外業務,成為覆蓋中國、歐洲、南美市場的全球性綜合數字體育集團。本次合併也是迄今為止全球電子競技行業規模最大的跨國併購之一。基於合併後的商業計畫,NIP將正式進軍LPL英雄聯盟職業聯賽,原「V5電子競技俱樂部」將以NIP的全新身份征戰2023英雄聯盟職業聯賽春季賽,eStar電子競技俱樂部將繼續獨立運營。



截至目前,作為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一,星競威武集團旗下已擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar與NIP,覆蓋英雄聯盟、王者榮耀、絕對武力:全球攻勢、虹彩六號:圍攻行動等多個主流電競項目,在全球社交媒體平台擁有近4000萬粉絲,並在武漢和深圳設有主場,在瑞典斯德哥爾摩和巴西聖保羅設有辦公室。在深耕電子競技賽道的同時,星競威武集團聚焦數字體育產業鏈建設,持續探索多元化業務佈局。公司旗下子公司MAG紅鯉文化、大威翔龍是國內領先的賽事運營機構和內容服務商,Shinobi Studio為海外體育俱樂部提供內容生產和電競團隊管理服務,數字體育人才經紀機構eStar娛樂累計簽約主播超萬名,覆蓋鬥魚、虎牙以及抖音等主流直播平台。



成立於2000年6月的NIP,總部位於瑞典斯德哥爾摩,是全球最早佈局電子競技賽道的先驅者之一,也是全球最具影響力和號召力的電子競技俱樂部之一。NIP電子競技俱樂部佈局絕對武力:全球攻勢、虹彩六號:圍攻行動、特戰英豪、FIFA國際足盟大賽等主流電競項目,並在社交平台擁有超過500萬粉絲。值得一提的是,NIP是絕對武力(CS)競技史上最知名、最成功的戰隊之一,被CS粉絲親切地稱為「信仰隊」。



星競威武和NIP的結合早有淵源。對此,何猷君表示:「早在2020年,星競威武就開始了和NIP的接洽,我們很高興能夠與NIP達成最終合併。NIP是一個擁有超過20年歷史的電競品牌,能夠給公司提供非常優質的品牌資產增持,有助於我們實現『成為全球最受歡迎、最具價值的數字體育集團』的願景。雙方將充分實現優勢互補和資源分享,全面開啟星競威武集團的全球化佈局。」



Hicham Chahine表示:「我們非常高興看到NIP和星競威武合併成為星競威武集團。NIP與星競威武各具特色,此次合併將能夠覆蓋更廣泛的電競用戶和需求。從今天開始,我們將以全新的身份征戰LPL英雄聯盟職業聯賽。星競威武集團的成立代表著第一個真正意義上的全球性電子競技組織誕生了。」



關於星競威武集團:

星競威武集團(NIP Group)是一家是以電子競技俱樂部業務為核心,電競賽事、數字體育人才經紀等多元化業務並行發展的全球性綜合數字體育集團。作為全球最具規模和影響力的綜合性數字體育集團之一,星競威武集團旗下業務覆蓋中國、歐洲、南美等國家和地區,擁有知名電子競技俱樂部品牌eStar與Ninjas in Pyjamas(簡稱「NIP」),在全球社交媒體平台擁有近4000萬粉絲,並在武漢和深圳設有主場,在瑞典斯德哥爾摩和巴西聖保羅設有辦公室。



如有垂詢,請聯絡:

投资者关系:ir@nipgroup.gg

品牌公關:pr@nipgroup.gg

總部地址:中國湖北省武漢市東湖高新區高新二路26號





