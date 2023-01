正利控股 (3728.HK) 抗「逆」有道 致力提高成本效益

香港, 2023年1月9日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司(下稱「正利控股」或「本集團」股份代號 3728)一直以踏實和堅毅的形象見稱,在艱巨的疫情期間仍然努力對抗逆境,堅持為股東帶來利益。在最近的中期業績報告中,成功轉虧為盈,扭轉上年同期營運逆勢。



正利控股對集團營運一向持審慎態度,積極加強項目成本控制以及節省行政及營運開支,截至二零二二年九月三十日止六個月內,本集團全面加強控制成本,成功錄得毛利升幅超過兩成,重回正軌。這是有賴整個集團全體員工上下一心,同心協力達到的成果。



正利控股自去年接獲多個優質的上蓋建築工程項目,大多覆蓋於傳統豪宅區,包括位處何文田太子道西、跑馬地區、中環區及港島半山地段等等,累計未完成工程金額超過 19 億港元,預計此營業增值將為本集團帶來豐厚利潤。本集團在 2022 年內已順利完成兩項分別位於赤柱和尖沙咀的大型工程,有待今年續一妥善完成其他工程。



正利控股主席吳彩華先生表示:「本集團作為香港的總承建商,將繼續專注於其核心業務,為香港建造業出力。我們看好整體市場需求,加上香港已經放寬防疫政策,預料巿場又有一番新景象。」



正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」

正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司,是香港的一名總承建商,在公營和私營部門有超過23年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務,上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構 (RMAA) 的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市,股份代號為3728.hk。公司官網:http://www.chingleeholdings.com





