Monday, 9 January 2023, 11:19 HKT/SGT Share: 眾安智慧生活今日結束招股：背景實力雄厚 業績表現出色

香港, 2023年1月9日 - (亞太商訊) - 物業管理服務行業是貼近居民的重要角色，在滿足居民美好生活和日常社區公共治理中發揮著重要作用。2022年12月30日，中國物業管理服務行業的知名企業——眾安智慧生活服務有限公司（「眾安智慧生活」或「公司」，02271.HK）啟動全球發售，將於今日（1月9日）結束招股，距港股上市僅一步之遙。



深耕浙江省及長江三角洲地區 母公司經營穩健提供堅實保障



據悉，眾安智慧生活是深植於浙江省及長江三角洲地區，且信譽良好的綜合物業管理服務提供商，物業管理能力出眾。根據中指院之數據，截至2021年底，就物業管理綜合實力而言，公司自2016年被納入中國物業服務百強企業名單中且排名由2016年的第82位上升至2022年的第42位。



自成立以來，經過二十餘年的行業深耕，眾安智慧生活已從杭州的一家地方物業管理服務供應商成長為一家業務版圖主要覆蓋浙江省的綜合地區性物業管理服務供應商。截至2022年6月30日，公司合共有116個合約項目，總合約建築面積約為17.1百萬平方米，涵蓋中國17個城市及七個省份；合共管理79個項目，在管總建築面積約為11.8百萬平方米，涵蓋中國八個城市及三個省份。截至2022年6月30日，餘下集團或合營企業及聯營公司開發的已訂約，但未交付項目的總建築面積約為5.4百萬平方米，一般預期將於未來一至三年內向公司交付作管理。



在業務拓展方面，眾安智慧生活專注於經濟發達、城市化率高的城市，大部分營運集中在位於長江三角洲地區的浙江省及安徽省。根據招股書，截至2022年6月30日，公司於浙江省及安徽省的在管總建築面積分別為8.3百萬平方米及3.5百萬平方米，長江三角州地區為中國經濟較發達區域之一，城市化比率及人均年度可支配之收入均高於中國國家平均水平，這將為公司的業務拓展和成本控制提供強大基礎。



與此同時，作為眾安智慧生活的母公司，眾安集團始終堅持穩健經營的發展理念。數據顯示，截至2022年6月30日，集團的現金餘額約為人民幣72.3億元，三條紅線的關鍵性財務指標始終保持綠檔，這將使眾安智慧生活繼續受益於眾安集團多元化的物業組合及豐富的土地儲備，不斷擴大公司的物業組合、業務規模及地理覆蓋範圍，進而為公司的良性發展打下牢固的根基。



業績穩健增長 未來發展空間值得期待



財務方面，得益於全面的業務佈局及多元化的業務組合，眾安智慧生活近年來業績持續穩定增長。



收入由2019年的人民幣180.3百萬元增加至2021年的人民幣295.7百萬元，複合年增長率約為28.1%，並由截至2021年6月30日止六個月的人民幣133.0百萬元增加約14.6%至截至2022年6月30日止六個月的人民幣152.4百萬元。



淨利潤由2019年的人民幣28.7百萬元增加至2021年的人民幣41.8百萬元，複合年增長率約為20.7%，並由截至2021年6月30日止六個月的人民幣19.0百萬元增加約9.5%至截至2022年6月30日止六個月的人民幣20.8百萬元。



從行業角度來看，隨著中國城鎮化進程加快及人均可支配收入的逐步增長，物業管理行業的規模近年實現顯著增長。根據中指院之數據，中國所有物業管理公司的在管總建築面積從2016年的約185億平方米增加至2021年的276億平方米，複合年增長率約為8.3%，並預期從2022年的約290億平方米增加至2025年的348億平方米，複合年增長率約為6.2%。



在行業規模持續擴張的邏輯背景下，眾安智慧生活憑藉在浙江省及長江三角洲地區的多年深耕，多元化的服務組合及眾安集團的長期支持，在港上市後有望在資本市場的助力之下，更好地發揮業務協同效應，夯實核心競爭力，以更加堅定的步伐前行，推動高質量發展更上層樓。





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