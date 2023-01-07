珠江客運將於1月8日恢復水路跨境服務



香港, 2023年1月6日 - (亞太商訊) - 珠江船務企業（股份）有限公司（「珠江船務」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：560.HK）欣然宣佈，珠江客運有限公司（「珠江客運」）作為粵港澳大灣區最大的跨境水路客運服務商，積極響應政府通關部署，將於1月8日有序恢復港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸的航班。

航班時刻表

復航初期，計劃每日提供港澳碼頭往返深圳蛇口兩進兩出4個航班、中國客運碼頭往返深圳機場碼頭三進三出6個航班，並在短期內陸續恢復其他航線及加大航班密度。



為了方便旅客快捷便利的購置船票，避免線下售票點出現人群擁堵。復航初期，公司提供官方網站（www.cksp.com.hk） 上的實名制售票服務，香港市區售票處（中港城售票處、港澳售票處）暫不提供售票服務。



珠江客運將調配世界技術領先的碳纖維高速客船投入營運。乘坐高速客船出行優勢顯著，一是碳纖維高速客船船艙空間大、配套設施齊全、乘坐舒適度高，行李承載能力強；二是客船裝備有強大的空調換氣系統，可以確保客艙空氣清新，在疫情防護上更有優勢；三是乘坐水路高速客船可以享受到十分成熟便捷的通關服務，旅客避免在口岸排長隊過關。



另外，復航初期提供的「中國客運碼頭往返深圳機場」航線是一條嶄新航線，旅客1個小時航程就可到達深圳機場碼頭，沒有陸路排隊過關擁堵及塞車等意外情況，更加方便香港市民往返內地進行探親訪友。



1月8日，香港機場海天客運碼頭往內地轉船服務也同步恢復，初期將安排香港國際機場往蛇口7個航班，方便海外旅客通過香港國際機場轉船回內地。



未來，珠江客運將繼續秉承「安全、快捷、方便、舒適」的服務理念，為香港市民、粵港澳大灣區居民、世界旅客提供優質服務。



關於珠江船務企業（股份）有限公司

珠江船務為珠江船務企業（集團）有限公司控股的香港上市公司，隸屬於廣東省港航集團有限公司旗下，管理規模較大的高速客船隊和粵港澳水上客運網絡，以香港為基地，覆蓋珠江三角洲和澳門；珠江船務同時經營香港本地渡輪，提供港內及離島渡輪航線的服務。珠江船務亦是珠江三角洲最大的內河口岸碼頭和物流營運商之一，以香港為營運中心，網絡覆蓋珠江三角洲城市，提供包括內河碼頭營運、綜合物流、國際貨運及供應鏈解決方案等業務。



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