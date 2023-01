Monday, 9 January 2023, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 InvestHK 中華人民共和國香港特別行政區政府投資推廣署署長出訪印尼和新加坡推廣香港商機

香港, 2023年1月9日 - (亞太商訊) - 中華人民共和國香港特別行政區政府投資推廣署署長傅仲森今日(一月九日)展開為期一周的行程,到印尼雅加達和新加坡繼續向海外宣傳香港最新的營商優勢,包括粵港澳大灣區所帶來的商機。



訪問期間,傅仲森將與兩地的財經金融服務及家族辦公室、創新科技、運輸、基建和高端製造服務、創意產業,以及商業及專業服務等公司代表會面,商討他們在香港設立或擴展業務以至將業務拓展到粵港澳大灣區等計劃。



傅仲森亦會在雅加達為印尼僱主協會的公司會員舉辦商務圓桌會議和午餐會,提供香港營商最新機遇和吸引人才計劃等詳情。他在新加坡將分別與好城市基金會和中小企協會合辦兩場圓桌會議,分享香港家族辦公室行業的最新措施和機遇。



傅仲森說:「香港仍是世界上唯一一個匯聚全球優勢和中國優勢的城市。這種獨特的融合,讓香港成為內地與世界各地之間無可替代的聯繫平台,是海外和內地公司及全球企業家在香港、大灣區、中國和亞洲等地開展和擴充業務的理想據點。」



他續說:「香港為印尼和新加坡公司提供各種增長業務的途徑。我期待與公司代表和企業家分享香港的最新和真實現況,尤其協助他們了解如何藉着香港把握商機,包括大灣區所帶來的機遇。」



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 本地, Local Biz, Government, Startups

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network