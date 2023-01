Wednesday, 4 January 2023, 10:51 HKT/SGT Share: 有前景更有“錢景”,億華通即將進階為“中國氫能A+H第一股”

香港, 2023年1月4日 - (亞太商訊) - 什麼樣的公司值得投資?



服務北京冬奧會的燃料電池客車,搭載億華通氫燃料電池發動機

搭載億華通240kW氫燃料電池的福田49T重卡

億華通自主大功率氫燃料電池發動機G20+

答案有很多,但都能用一句話總結:有前景的,有“錢景”的。



說到有前景,與國家“雙碳”戰略發展方向高度一致的新能源,尤其是新能源汽車,包括光伏、風電、氫能源等,無疑都是行業景氣度向上、發展前景比較明確的好行業。



那麼,在這些有前景的好行業中,什麼樣的上市公司才更有“錢景”呢?氫能行業算一個,而即將登陸港股,馬上將從“中國氫能第一股”進階為“中國氫能A+H第一股”的億華通又是當仁不讓的“好股”。



多級政策持續驅動 氫能向上勢不可擋



2022年3月23日,國家發改委、國家能源局聯合印發《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》,該規劃明確了氫能的能源屬性,是未來國家能源體系的重要組成部分,是綠色低碳轉型的重要載體,是戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。規劃還提出,到2025 年,我國燃料電池車輛保有量約達到5萬輛,這是一個什麼概念?2021年,全國燃料電池汽車銷量僅千餘輛,截止到2022年7月份,全國燃料電池汽車保有量剛過萬輛,換言之,氫能產業發展中長期規劃的後3年多時間將有4萬輛的發展空間。



實際上,《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》只是國家層面對氫能行業一大波“利好信號”中的一個而已,據不完全統計,我國已發佈50餘項國家級產業政策和規劃、百餘項地方產業專項政策,這些都為我國氫能產業發展營造了良好的發展環境。



持續的、多級的政策推動,氫能行業也在持續向上發展。不誇張地說,當普通民眾開始關心氫能行業的時候,我國氫能行業已形成涵蓋制、儲、運、加、用及關鍵核心零部件研發製造各環節的完整產業生態鏈,從而帶動了產品的成熟,以及成本的快速下降。舉個例子,2008年,一輛載客70人的12米氫燃料電池公車售價約180萬美元,冷啟動受限,百公里氫耗26kg,續航卻只有150km;2022年,搭載億華通氫燃料電池系統的福田12米燃料電池公車可載客90人,百公里氫耗7.11kg,續航超過500km,售價150萬人民幣。值得一提的是,這款車可以在-35℃環境下冷啟動。不相信?今年北京冬奧會上,在張家口賽區服務的就有這款車。



2022年北京冬奧會共投放近1200輛氫燃料電池汽車,其中搭載億華通燃料電池系統車輛724臺,占比60%。開創全球首次大批量使用氫燃料汽車服務大型國際賽事的先河。據瞭解,為滿足冬奧期間北方嚴寒地區低溫啟動、陡坡行駛等場景需求,億華通聯合車企在牙克石進行極寒測試,氫燃料電池客車在-30℃的環境下,放置超過8小時後,進行超低溫冷啟動測試,116秒成功啟動。這種低溫啟動的優異性能,對我國北方地區規模化推廣氫燃料電池汽車具有重要示範意義。



這對投資者來說意味著什麼?自主核心零部件技術的明顯進步,為我國燃料電池汽車批量商業化推廣奠定了基礎,愈發成熟的氫能行業或許就快迎來收穫期了。



有無“錢景”?看“護城河”有多寬



發展氫能如今已成為全球共識,極具發展前景的氫能行業自然會讓越來越多的企業欲來分一杯羹。制、儲、運、加,及其他零部件相關企業先不說,僅看燃料電池系統這一條細分賽道,在工信部最近發佈的第365批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示中共有32款燃料電池汽車,為這些產品配套的燃料電池系統生產企業多達18家,其中有10家是2020年後成立的,甚至有一家成立於2022年5月份,氫燃料電池系統行業目前有多“熱鬧”不言自明。



行業是熱鬧了,但是有“錢景”的卻不多。按照巴菲特的“護城河”理論,好的企業是“由很深、很危險的護城河環繞的城堡”,實際上這是對企業在其所屬行業內擁有核心競爭力的一個形象比喻,大概相當於中國股民口中的“行業龍頭”,億華通在氫燃料電池系統領域有這個地位嗎?只能說,當仁不讓。



億華通目前已掌握了燃料電池系統及關鍵零部件的十大核心技術,早早地實現了燃料電池系統以及核心電堆的批量化生產,並在商業化實踐中廣泛應用,量產能力和商業化實踐積累行業領先。在發展壯大的過程中,億華通累計獲得超過590項專利,包括210項發明專利、360項實用新型專利以及20項外觀設計專利,主持或參與41項行業國家標準的制定,擁有22個正在開發的科研專案,榮獲13項國內與國際獎項及殊榮……



能有上述代表億華通行業地位的成績,與億華通堅持對自主研發的持續投入密不可分,根據年報披露的資訊,億華通在2020年和2021年研發投入占當年營業收入的比例分別為22.02%和26.2%;2022年前三季度,這一比例上升至33.35%,這是一個很恐怖的比例,研發投入占產值的1/3!對研發持續的、高占比的投入可以說也是億華通在燃料電池系統領域持續領航的重要原因。



也正是因為“起跑”較早,億華通的產品迭代史幾乎就是中國燃料電池系統的發展史,目前億華通的系列化石墨板燃料電池系統,功率覆蓋30-240kW,具有完全自主知識產權,零部件國產化率高達100%,可實現陸路交通應用場景全覆蓋,滿足高速、長途、重載應用場景使用需求,滿足公車、團體車、卡車等多種車型需求。值得一提的是,搭載億華通240kW氫燃料電池的福田49T重卡,續航可達1000公里,這一數據再次刷新了氫能車續航記錄。



競爭加劇 不要一枝獨秀 要助行業持續降本



根據2021年車用燃料電池系統總銷售(上險數量)計算,億華通在當年中國燃料電池系統市場獨佔30.7%的市場份額,共計銷售燃料電池系統577套;目前已與國內30多家整車企業合作,共同發佈了117款燃料電池汽車整車公告,產品已實現客車、貨車、乘用車全覆蓋。搭載億華通燃料電池的汽車已在5個示範城市群23個城市持續運營,累計工作里程超過1億公里,積累了豐富的運營數據及經驗。



一枝獨秀自然不是一個行業健康發展的模式。據灼識諮詢報告,中國燃料電池系統註冊企業總數由2016年的約62個增加至2021年的超140個,複合年增長率達到17.7%,更有數據顯示,與燃料電池相關的註冊企業總數由2016年的627個增加至2021年的1440個。實際上,參與者數量的急劇增加,讓燃料電池行業競爭加劇,發展也隨之提速。區別在於,有的是被動提速,有的是主動提速。億華通無疑是後者。



據業內人士透露,2019年,億華通來自海外供貨商的原材料採購金額占比超過15%,2020年這個比例不足上一年的一半;到了2021年,該比例僅有約1%。目前,億華通燃料電池系統及核心部件電堆完全自主生產,不僅能保證核心部件來源穩定,還因為自身可觀的市場份額,幫助整個燃料電池行業提質降價。據北京億華通科技股份有限公司董事長張國強預測,當我國燃料電池汽車規模達到十萬輛級別,發動機成本可降至1000元/kW,低於鋰電價格;當市場規模達到百萬輛級別,燃料電池發動機成本甚至可降至200元/kW,低於傳統內燃機價格。



根據張國強的預測,燃料電池系統後期的降本除了需要企業自身在技術上持續努力外,更多的還是要通過規模化來拉動。目前的產業政策和配套政策已經很明朗,如果說百萬輛級別尚遠,但十萬輛級別真的幾乎已是觸手可及。



結語:走向國際 前景更寬廣



在推動億華通赴港上市問題上,張國強曾表示:“億華通始終堅持做大做強燃料電池系統,同時,圍繞燃料電池系統產業鏈上下游方向開展相關投資”。登陸港股,意味著資本實力的增強,資本更國際化,更能滿足持續的產品研發和經營活動的需求。



目前,億華通香港IPO已通過港交所聆訊並開始在香港公開發售。可以預見,未來“A+H”的億華通,將成為中國氫能走向國際的一面旗幟。









