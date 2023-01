Wednesday, 4 January 2023, 10:30 HKT/SGT Share: 億華通:1/3超高研發占比,成就燃電科技領航者

香港, 2023年1月4日 - (亞太商訊) - 2022年作為中國燃料電池示範城市群正式獲批後的首個示範年,全國多地的產業鏈上下游開始逐步完善,氫能產業優勢逐漸凸顯。與此同時,氫車已經從專案落地階段過渡到氫車批量推廣階段,各類車型在國內氫能產業發展中均呈現一片欣欣向榮的態勢。

數據來源:各企財報、招股說明書

自主大功率氫燃料電池發動機G20+

億華通2022年大事記

值得關注的是,國內“氫能第一股”億華通在2022年可謂是一馬當先,在產品與應用方面大展拳腳、成績斐然,公司股票已開始在港交所公開發售,即將開啟 “A+H”上市雙佈局模式,為產業發展注入“新動力”。



依託超高的研發投入以及強大的科技創新力,億華通引領產品持續迭代,在應用合作方面不斷擴張。在成立十周年之際,勇立潮頭引領產業發展,書寫出獨特的“億華通篇章”。



專注研發,超高研發投入鍛造企業核心競爭力

當前,氫能等綠色能源在市場上愈發火熱,越來越多的企業投身佈局。但因氫能仍處於產業發展初期,仍面臨盈利難、自我造血能力弱等困境。不過隨著整個能源市場空間的增加,氫能業務盈利曙光漸現。



研發投入作為技術主導型企業的競爭壁壘,是建立護城河優勢的關鍵因素,也是企業打造自身第二增長曲線的主要手段。對此,億華通眼光長遠,始終將研發與技術創新置於其可持續發展的重要位置,通過持續加大研發投入、引進研發人才,不斷完善研發管理體系等方式保持企業核心競爭力。



根據億華通2022年第三季度報告顯示,2022年前三季度研發投入1.3億元,同比增加11.56%,研發投入占營業收入的比例為33.35%。經過多方對比(如下圖),這一數據超過業內大部分企業,足見億華通“專注研發”的決心。



截至2022年6月30日,億華通擁有590多項專利,包括210項發明專利、360項實用新型專利以及20項外觀設計專利。同時,在科技部、北京市科委、上海市科委等重大專項的支持下,通過完成國家科技專項課題形成了豐富的科研成果和技術儲備。



經過不懈鑽研,該公司還成功突破了高功率密度燃料電池系統集成、車載氫系統集成、燃料電池系統低溫快速啟動、空氣流量與壓力解耦控制、水含量閉環控制等多項行業技術“卡脖子”難點。目前,該公司旗下產品的關鍵性能均達到國際領先水準並在商業化實踐中進行了廣泛的應用。



同時,億華通已經建立起了一支專業成熟且經驗豐富的研發團隊,形成了完備的預研、開發和生產體系佈局,並積極與業內知名高校、整車企業、科研機構等深入合作,共同引領燃料電池系統行業發展。



匠人精神,用實力鑄就榮譽

在成立至今的十多年間,億華通始終秉承精益求精的匠心精神,現已經形成了深厚的技術積累,產品功率覆蓋30kW至240kW,應用場景從單一的公交領域,已擴展至環衛、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸、大宗貨物等多場景應用。



在產品研發方面,億華通逐步找到了適合自己的“剝洋蔥”技術路線:從燃料電池的整體出發,循序漸進完成了燃料電池動力系統總成、燃料電池系統、燃料電池電堆以及主要電堆部件雙極板的自主開發與製造。



本著“預研一代、開發一代、推廣一代”的方式,億華通陸續推出了HD系列、YHT系列、G系列、G80Pro、G120等多款自主開發的燃料電池產品,填補了國內燃料電池技術應用空白領域。尤其是G20+這款產品,作為國內首款額定功率達到240kW的車用燃料電池系統,標誌著我國燃料電池技術應用拓展到長途、重載領域,實現了燃料電池技術對不同道路應用場景的全覆蓋。



值得一提的是,基於當前燃料電池系統多應用場景的佈局,億華通還啟動了叉車、船舶、固定電源新應用拓展的開發。



2022年以來,億華通更是通過示範運行、聯合承接國家課題、合作開發燃料電池車型等方式,與宇通、豐田、福田、中通、吉利等30家車企建立了良好的長期合作關係,積累了大量優質客戶資源和良好的品牌聲譽,技術能力受到廣泛認可。



在科技部、北京市科委、上海市科委等重大專項的支持下,億華通還通過完成國家科技專項課題形成了豐富的科研成果和技術儲備。2022年9月,億華通被北京市知識產權局認定為2022年度北京市知識產權示範單位。



億華通表示,本次認定是對億華通在氫燃料電池領域技術創新的充分認可,日後億華通將持續堅持自主創新與產學研各領域開放合作和深度協同,不斷優化行業生態,共同推進氫能產業發展。



“點線面”戰略持續推進,完善企業市場佈局

近年來,億華通為緊抓燃料電池汽車示範應用城市群政策釋放的有利機遇,在市場方面,億華通秉承“點-線-面”發展戰略,重點圍繞燃料電池示範城市群及潛力城市進行開發,搭載公司產品的燃料電池汽車已在五大城市群,北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博等23個城市投入運營。



2022 年更是積極落實經營發展戰略和規劃目標,積極將研發成果向產業化轉化,在2022年完成了與眾多企業的合作以及多地區的市場拓展——



在億華通的商業版圖中,其全資、控股、參股子企業達到21家,涵蓋氫能及燃料電池產業鏈多項業務,不僅在氫燃料電池領域領跑全國,在上游制氫、加氫領域也均有佈局。



在產品供應體系方面,億華通經過長期的磨合與自主培養供應商兩大方式,與國內主流的零部件供應商建立了穩定的供應關係與合作開發機制。



通過自主研發形成了一整套燃料電池系統關鍵工序的工藝技術和操作規範,並覆蓋了燃料電池系統/氫系統/關鍵閥件等完善的測試體系,形成了較為完整的零部件選型、驗證及品質檢驗體系,能夠充分保障產品的一致性和可靠性。



正因如此,億華通建成了我國首條具有自主知識產權的半自動化燃料電池系統生產線,具備年產 2000 臺的產能,同時其控股子公司上海神力擁有年產能 1000臺電堆的生產線。目前,該公司燃料電池系統生產線二期工程也處於建設中,二期工程完工後預計年產能將達到 10000 臺。



十年前,氫燃料電池市場的前景遠沒有如此清晰。但億華通仍飽有鴻鵠之志,在發展路上“披荊斬棘”,始終對產業發展充滿熱忱。



現如今,億華通已然成為了氫能產業的領航者,勢銀(TendBank)數據顯示,2022年1-10月,億華通累計上牌裝車823輛、累計裝機79.68MW,位列市場第一。招股說明顯示,(截至最後實際可行日期)億華通的燃料電池系統已經為中國超過2,700輛在路上行駛的燃料電池汽車提供動力,單臺車輛平均行駛里程接近4萬公里,累積安全運行距離超過1億公里,累積安全運行時間超過230萬小時,運營里程及時長均穩居行業前列。



值得一提的是,作為我國燃料電池系統研發及商業化的先行者,億華通也是國內第一個以氫能為主業上市的企業,其成功上市是我國氫能產業發展史上的重要里程碑,將我國氫能產業再次推到到了大眾眼前。



時光漸進,氫能產業已處於高速發展期,從氫能技術研發到產業發展佈局各個方面都取得了“飛躍式”進展。通過在氫能上下游不斷擴展以及全國23個城市的深耕落子,億華通正帶領產業鏈優秀企業共同進步,構建氫能產業發展共同體,切實為氫能源時代的到來注入更強勁的動力。



未來幾年將是實現全產業鏈技術突破,從研發階段轉入規模化商業化示範應用的關鍵時期。我們相信,億華通將堅定不移地走產業創新之路:持續不斷地緊跟市場應用需求,強化場景應用和設施保證;多維度發展,積極探索新技術示範;在保持降本趨勢的同時,保障產品穩定性,最終實現氫燃料電池產業的欣欣向榮,助力國家“雙碳”目標早日實現。





