四環醫藥（0460.HK）：惠升生物成功完成A +輪融資，加速糖尿病及併發症領域佈局

香港, 2023年1月4日 - (亞太商訊) - 四環醫藥控股集團有限公司( 「公司」或 「四環醫藥」,連同其附屬公司,統稱「集團」;港交所股份代號:0460)欣然宣佈,集團旗下非全資附屬公司吉林惠升生物製藥有限公司(「惠升生物」)已成功完成由吉林百興百榮投資中心(有限合夥)(「百興百榮”)、吉林省股權基金投資有限公司(「吉林省股權」)、吉林省科技投資基金有限公司(「吉林科投」)及無錫尚惟創業投資合夥企業(有限合夥)(「無錫尚惟」)作為A+輪投資人(「A+輪投資人」)以增資方式進行的A+輪融資(「本次增資」)。



根據本次增資協定,A+輪投資人以人民幣580,000,000元(相當於港幣約650,000,000元)的代價認購惠升生物新增註冊資本人民幣38,666,667元。本次增資結束後,惠升生物的註冊資本增加至人民幣37,200萬元,整體投後估值為人民幣55.8億元,其中集團所占惠升生物的股權比例約為61.29%,A+輪投資人共占惠升生物的股權比例為10.4%。



領投方百興百榮是由上海昂鉅資產管理有限公司,聯合吉林省股權基金投資有限公司、長春市股權投資基金管理有限公司等多個投資人共同發起的專項投資基金,為吉林省內優質企業提供重點支援。



本次增資的資金未來將主要用於惠升生物及其附屬公司上市產品的市場推廣、在研產品的臨床推進、補充經營流動資金等用途。惠升生物成功完成本次增資體現了各投資方對惠升生物的研發實力及產業化能力的認可,對公司在糖尿病及併發症領域所佈局的全產品管線的價值創造及未來廣闊市場前景的信心和期待。



四環醫藥控股集團主席兼執行董事車馮升醫生表示:「我們很高興看到百興百榮和多家知名機構對四環醫藥集團戰略規劃和惠升生物前景的認可。四環醫藥堅持以自主創新研發和孵化培養高增長新業務的雙輪驅動戰略,順應行業發展趨勢,堅持創新引領,持續加大集團研發投入,以實現四環醫藥集團向創新轉型發展,打造國際化製藥科技企業的新格局。惠升生物是國內大型醫藥及醫美集團四環醫藥旗下專注糖尿病及併發症領域的生物醫藥公司,相信本輪融資可以進一步助力惠升生物打造集研發、生產、銷售于一體的全產業鏈生物製藥公司,為糖尿病患者提供全程、全方位一體化的治療解決方案,服務于患者,讓健康變得更簡單。” 」



百興百榮TIAN YUAN負責人表示:「近年來,糖尿病患病率持續上升,已成為個人、家庭和社會面臨的重大全球挑戰。非常有幸參與惠升生物的A+輪融資,我們高度認可惠升生物在糖尿病藥物研發及併發症治療領域的全產品部署,充分看好公司未來的價值。百興百榮將持續助力惠升生物成長為糖尿病及併發症全面解決方案的生物醫藥領導者,造福全球病患。 」





